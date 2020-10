Tỉnh Nghệ An có 442/1061 hồ, đập đầy nước trước cơn bão số 9

Trước diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ cao của cơn bão số 9 - bão Molave tình hình an toàn tại các hồ đập được đặc biệt quan tâm. Tại Nghệ An, địa phương có khá nhiều các hồ, đập thủy lợi công tác đảm bảo an toàn tại các hồ đập trước thềm mưa, bão cơ bản được đảm bảo.

Các hồ, đập trên địa bàn tỉnh Nghệ An đang ở mức an toàn

Thông tin từ Chi cục thủy lợi Nghệ An, tính đến hết ngày 26/10 toàn tỉnh Nghệ An có 442/1061 hồ, đập chứa đầy nước. Cụ thể: có 37 hồ, đập do các doanh nghiệp thủy nông quản lý đầy nước. Với 20 hồ có dung tích > 70% dung tích thiết kế, 18 hồ có dung tích từ 50-70% dung tích thiết kế. Đối với các hồ đập do các địa phương quản lý có 405 hồ đập đã đầy nước. Các địa phương có số lượng hồ, đập đầy nước nhiều như: huyện Nghĩa Đàn 140 hồ, đập; huyện Thanh Chương 77 hồ, đập; huyện Yên Thành có 65 hồ, đập…

Trong tổng số 1061 hồ, đập chứa nước tại Nghệ An, có 60 hồ, đập ở mức lớn, 216 hồ, đập mức vừa, còn lại nằm ở mức nhỏ.

Theo nhận định, lượng mưa năm nay tương đương so với năm 2019. Tuy nhiên, do thực tế chủ yếu mưa nhiều tập trung ở các vùng đồng bằng, ven biển nên lượng nước tích tụ tại các hồ đập còn khá thấp (do chủ yếu các hồ, đập nằm ở khu vực miền núi).

Tác giả: Văn Nam

Nguồn tin: Pháp Luật Plus