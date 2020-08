Tình hình sức khoẻ của cháu bé bị bà nội hạ độc ở Thái Bình

Trao đổi với Người Đưa Tin Pháp Luật về tình hình sức khoẻ cháu cháu L.T.D.M. (1 tuổi, quê xã Tân Bình, TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình) nhập viện do bị bà nội đầu độc, đại diện bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, cháu bé bị bà nội hạ độc hiện sức khoẻ đã ổn định

“Sau thời gian điều trị tích cực, sức khoẻ cháu bé đã tiến triển ổn định. Tối qua (4/8) cháu được chuyển về viện Nhi Thái Bình để tiếp tục được theo dõi điều trị. Qua khám, kiểm tra cháu bé bị đa dị tật bẩm sinh bại não, tim bẩm sinh, hở hàm ếch”, vị đại diện cho biết cho biết thêm.

Trước đó vào ngày 1/8, cháu L.T.D.M. (1 tuổi) nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, được các bác sĩ chẩn đoán do uống phải sữa đã được tẩm chất độc.

Bà Lệ vốn là một bác sỹ.

Theo đó, cháu M. được bố mẹ đẻ (hiện sinh sống tại Hà Nội) gửi về quê nhà ở xã Tân Bình cho bà nội là Chử Thị Mỹ Lệ (SN 1969, trú thôn Tú Linh, xã Tân Bình) chăm sóc.

Đến ngày 1/8, cháu M. được đưa vào bệnh viện Nhi tỉnh Thái Bình, sau đó được chuyển lên cấp cứu tại bệnh viện Nhi Trung ương. Các bác sĩ bệnh viện Nhi Trung ương chẩn đoán cháu bé bị đầu độc nên đã báo sự việc cho công an quận Đống Đa vào cuộc xác minh.

Sau khi xác định cháu bé bị hạ độc, công an quận Đống Đa đã phối hợp với Công an TP.Thái Bình tạm giữ, đồng thời khám xét nơi ở của bà Lệ. Tiến hành khám xét, cơ quan công an thu giữ 1 lọ thuốc chuột dạng nước đang sử dụng dở mà đối tượng khai đã dùng để đầu độc cháu bé.

Trước đó, ngày 3/8, bệnh viện Đa khoa huyện Vũ Thư nhận được thông báo của Công an TP.Thái Bình thông báo bắt khẩn cấp bà Lệ. Bà Lệ bị bắt giữ để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội Giết người, quy định tại Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Đại diện bệnh viện cho biết, bà Chử Thị Mỹ Lệ (SN 1969, trú tại thôn Tú Linh, xã Tân Bình, TP.Thái Bình) là bác sỹ chuyên khoa Sản, sinh hoạt tại chi bộ khám chữa bệnh, Đảng bộ bệnh viện đa khoa huyện Vũ Thư. Ngày 4/8, bệnh viện đa khoa huyện Vũ Thư cũng đã đình chỉ công tác đối với bà Lệ.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

Tác giả: Thuỷ-Hường

Nguồn tin: nguoiduatin.vn