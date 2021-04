Tin mới vụ cây đa hơn 300 tuổi ở Nghệ An gãy đổ làm bốn học sinh bị thương

Sáng 1/4, ông Lê Viết Xường - Chủ tịch UBND xã Nghĩa Khánh, cho biết, liên quan đến việc cây đa làng Trù có lịch sử hơn 300 năm tuổi trên địa bàn bất ngờ gãy đổ làm 4 học sinh tiểu học bị thương phải nhập viện, một em học sinh bị thương nặng phải chuyển tuyến ra Hà Nội.

Cây đa có lịch sử hơn 300 năm tuổi bị gãy nhánh

“Trong sáng nay, một trong hai cháu bị thương được điều trị bệnh viện Đa khoa Khu vực Tây Bắc Nghệ An sẽ được chuyển tuyến ra bệnh viện ở Hà Nội do quá nặng. Cháu bị nôn mửa, nghi chấn động não. Một cháu đã được chuyển xuống bệnh viện Sản Nhi Nghệ An ngay trong tối qua. Còn hai cháu bị thương nhẹ nằm ở trạm y tế xã đã được về theo dõi sức khoẻ tại nhà”, ông Xường nói.

Vị chủ tịch cũng cho biết thêm, đã báo cáo sự việc lên Sở Văn hoá Nghệ An để kiểm tra những cành cây đa còn lại.

Cây đa gãy nhánh làm 4 học sinh tiểu học bị thương

Trước đó, như báo Tiền Phong đã đưa tin, khoảng 16h45 ngày 31/3, trong lúc phụ huynh đang đón học sinh ra về, 2 nhánh cây đa bất ngờ gãy đổ đè lên 4 học sinh tiểu học. Trong đó, 2 học sinh bị thương nặng phần đầu đang được điều trị tại bệnh viện Đa khoa Khu vực Tây Bắc Nghệ An, còn 2 học sinh được theo dõi tại trạm y tế xã Nghĩa Khánh. Ngoài ra, cây đa đổ cũng làm một xe máy và xe đạp điện bị hư hỏng nặng.

Tại hiện trường, nhánh cây gãy có chiều dài khoảng 20 -25m, tán rộng, đường kính 0,8 mét. Phần bị gãy nhánh có dấu hiệu bị lỗng ruột.

Được biết, cây đa làng Trù (xã Nghĩa Khánh) là địa điểm ghi dấu sự kiện lịch sử của Đảng bộ và nhân dân huyện Nghĩa Đàn trong thời kỳ cách mạng 1930 – 1945.

Ngày 20/8/2012, UBND tỉnh Nghệ An đã có quyết định công nhận cây đa làng Trù là di tích lịch sử cách mạng. Năm 2016, Hội sinh vật cây cảnh Việt Nam quyết định công nhận cây đa làng Trù là cây cổ thụ di tích lịch sử văn hoá tròn 300 tuổi.

Nguồn tin: Báo Tiền phong