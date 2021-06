Tìm thấy thi thể nam thanh niên mất tích trên sông Đào

Vào khoảng 7h ngày 3/6, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể nam thanh niên N.T.V (SN 2003) bị đuối nước tại chân cống Mụ Bà, nơi điều tiết nước Sông Đào đóng ở địa bàn xã Đông Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An. Thi thể nam thanh niên được tìm thấy cách chỗ bị đuối nước khoảng 40m, xuôi về hạ lưu.

Đến sáng 3/6, thi thể nạn nhân đã được tìm thấy cách vị trí gặp nạn khoảng 40m.

Như VOV.VN đã thông tin trước đó, vào khoảng 16h ngày 2/6, Trung tâm Chỉ huy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Nghệ An nhận được tin báo có 1 nạn nhân bị đuối nước tại sông Đào đoạn qua địa bàn xã Đông Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An.

Đội CC&CNCH số 5, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH đã xuất xe chở phương tiện cùng cán bộ chiến sĩ nhanh chóng tới hiện trường, phối hợp triển khai tìm kiếm nạn nhân.

Được biết, thời gian này, N.T.V. về nhà bà ở xã Lạc Sơn, huyện Đô Lương chơi. Chiều 2/6, vì nhà mất điện, V cùng bạn ra khu vực sông dưới cầu Mụ Bà (xã Đông Sơn) tắm thì không may bị đuối nước./.

Tác giả: CTV Nhật Minh

Nguồn tin: Báo VOV