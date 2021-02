Tiết lộ mức lương của Bầu Đức trong năm 2020

Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) vừa công bố báo cáo tài chính tổng hợp quý IV/2020, trong đó có tiết lộ lương, thù lao của Hội đồng quản trị, ban tổng giám đốc công ty.

Theo đó, trong năm 2020, HAGL đã chi 6,8 tỷ đồng tiền lương và 734 triệu đồng tiền thù lao cho đội ngũ lãnh đạo, giảm lần lượt 8% và 7% so với năm liền trước. Trong đó, ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức), Chủ tịch HĐQT HAGL nhận được 2,3 tỷ đồng tiền lương/năm.

Báo cáo tài chính này cũng chỉ rõ, đứng sau Bầu Đức, ông Võ Trường Sơn, Tổng giám đốc HAGL, nhận mức lương 2 tỷ đồng tiền lương và 108 triệu đồng tiền thù lao trong năm 2020; bà Hồ Thị Kim Chi, ông Nguyễn Văn Minh, cùng là Phó tổng giám đốc HAGL, lần lượt xếp sau trong danh sách này.

Được biết, vào năm 2012, Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức nhận tổng cộng 5,6 tỷ đồng lương, thưởng và thù lao (trung bình mỗi tháng nhận về 465 triệu đồng). Nhưng kể từ năm 2015 – thời điểm Hoàng Anh Gia Lai bắt đầu xuống dốc, mức lương chi cho dàn lãnh đạo bắt đầu giảm dần.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý IV.2020, doanh thu tài chính của HAGL đạt 784 tỉ đồng, tăng 471 tỉ đồng so với cùng kỳ năm 2019. Nguyên nhân là do tập đoàn đã ghi nhận lãi từ việc thanh lý các khoản đầu tư. Khoản thu nhập này không phát sinh trong cùng kỳ năm 2019.

Chi phí hoạt động tài chính trong kỳ giảm 439 tỉ đồng so với cùng kỳ năm 2019, cụ thể, quý IV.2019, chi phí hoạt động tài chính của doanh nghiệp là 942 tỉ đồng, thì quý IV.2020 đạt 503 tỉ đồng. Biến động chủ yếu ở phần chi phí lãi vay tăng 166 tỉ đồng so với cùng kỳ năm 2019, do số dư nợ vay tăng.

Lỗ thanh lý các khoản đầu tư giảm 589 tỉ đồng so với cùng kỳ năm 2019 do quý IV.2019, tập đoàn ghi nhận lỗ từ việc thanh lý các khoản đầu tư. Khoản chi phí này không phát sinh trong cùng kỳ năm 2020. Lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái giảm 42 tỉ đồng so với cùng kỳ năm 2019.

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý IV.2020 đạt 914 tỉ đồng, tăng 318 tỉ đồng so với cùng kỳ năm 2019.

Song cả quý IV.2020, doanh nghiệp vẫn lỗ trước thuế 1.521 tỉ đồng, bao gồm lỗ hoạt động kinh doanh 868 tỉ đồng và lỗ khác 653 tỉ đồng.

