Thủy Tiên bị khui clip mang 4 cọc tiền đi từ thiện, công bố là 4 tỷ nhưng CDM tính mãi vẫn thấy sai?

Kể từ khi Thủy Tiên sao kê tài khoản dùng để đi từ thiện miền Trung mùa lũ năm ngoái, dân tình không ngừng để ý và vạch ra những điểm (được cho là) bất thường hoặc chất vấn điều này điều kia. Người bảo vệ ra sức thanh minh, antifan ra sức "bới lông tìm vết" để bàn tán, còn Thủy Tiên, sau khi ủy nhiệm pháp lý cho luật sư, đã hoàn toàn im lặng trước những ồn ào.

4 cọc tiền 500 nghìn trị giá mấy tỷ?

Mới đây, nhiều dân mạng để ý đến một chi tiết bất thường trong buổi livestream phát quà tặng bà con xã Hương Toàn, thị xã Hương Trà, thành phố Huế của vợ chồng Thủy Tiên - Công Vinh. Theo đó, ngày 19/11/2020, họ công bố đã hỗ trợ 3.650 hộ dân, mỗi hộ 1 triệu đồng tiền mặt.

Trong clip quay trực tiếp do chính ê-kíp Thủy Tiên thực hiện, Thủy Tiên đã chuẩn bị sẵn 4 tỷ đồng. Camera lia đến 4 cọc tiền mệnh giá 500 nghìn để trên bàn, mỗi cọc có 10 tệp tiền nhỏ hơn vẫn còn nguyên vòng giấy "chuyên dụng" của ngân hàng.

Khi các cán bộ xã đến gần bàn tiền, Thủy Tiên và Công Vinh khẳng định: "Đã kiểm rồi, kiểm 4 tỷ ở đây". Sau đó, cán bộ xã phát biểu và họ phát tiền cho người dân. Điều khiến nhiều dân mạng thắc mắc là 4 cọc tiền kia trị giá bao nhiêu tiền?

Dân mạng soi 4 cọc tiền đặt trên bàn của Thủy Tiên. (Ảnh: L.H)

Người ta phỏng đoán, với vòng giấy của ngân hàng còn nguyên, mỗi tệp có 100 tờ, tức 50 triệu đồng. 1 cọc lớn như vậy tình ra trị giá 500 triệu. Như vậy, 4 cọc tiền trên bàn của Thủy Tiên, theo phỏng đoán của dân mạng, khó mà có giá trị 4 tỷ đồng.

Chỉ chừng 2 phút sau khi 4 cọc tiền trên bàn Thủy Tiên lọt vào ống kính, số tiền này đã được ai đó lấy khăn trải bàn phủ lên cho kín đáo. Lúc này, khó có thể nhìn rõ phần tiền đặt trên bàn.

Một số dân mạng cho rằng trên bàn Thủy Tiên chỉ nhìn thấy số tiền có "chiều dài chỉ 2 cọc" (Ảnh: L.H)

Bằng phương pháp đo đạc ước lượng và "vạch video tìm dấu vết", một số người cho rằng trên bàn của Thủy Tiên gồ lên nếp của số tiền có "chiều dài chỉ 2 cọc" khi cô bắt đầu phát. Số tiền còn lại đang ở dưới khăn trải bàn hay ở đâu thì không ai rõ, vì clip không thể hiện điều đó.

Nhiều thuyết âm mưu được vạch ra để giải mã cho thắc mắc về giá trị 4 cọc tiền mà Thủy Tiên nói là "4 tỷ ở đây" khiến người theo dõi cũng muốn rối não theo.

Clip không thể hiện rõ tổng tiền, không rõ số hộ dân, mỗi người nhận hỗ trợ 1 triệu

Một trong những hạn chế của việc chỉ ê-kíp Thủy Tiên mới được tiếp cận cô và livestream quá trình kiểm đếm, phát tiền cho bà con, nên dân mạng muốn có cái nhìn toàn cảnh cũng khó mà xem được. Người quay phim của Thủy Tiên đã lia máy quay cảnh nhân dân chờ đợi, hồ hởi nhận quà được ca sĩ thay mặt nhà hảo tâm cả nước gửi tặng khá lâu, thay vì tập trung vào những cọc tiền.

Tuy nhiên, nếu nhìn sang phía đối diện, Công Vinh cũng đang đứng ở cạnh 1 bàn tiền (không được quay rõ là bao nhiêu cọc) được xếp ngay ngắn. Lúc này, 4 cọc tiền bên chỗ Thủy Tiên vẫn còn được thấy rõ.

Bên cạnh 4 cọc tiền trên bàn Thủy Tiên, phía Công Vinh cũng có tiền được xếp ngay ngắn.

Sau khi cán bộ địa phương nói lời cảm ơn, ổn định trật tự, người dân được hướng dẫn lần lượt chia thành 2 hướng ra bàn Thủy Tiên và bàn của Công Vinh, giao phiếu nhận quà rồi nhận tiền. Mỗi hộ dân được phát 2 tờ 500 nghìn. Người dân đứng ken đặc giữa trời nắng lên đến hàng nghìn người.

Theo con số thống kê, có 3.650 hộ đã đến nhận tiền hôm 19/11. Nếu người dân đến đủ, Thủy Tiên phải chuẩn bị 3 tỷ 650 triệu đồng, nên con số 4 tỷ cô công bố trước đó là hợp lý.

Thủy Tiên và Công Vinh chia thành 2 bàn phát tiền.

Vì người quay clip không lia máy sang phần tiền Công Vinh để trên bàn; vì Thủy Tiên cũng không nói rõ "4 tỷ ở đây" là 4 cọc tiền được quay hay tổng cộng tiền của hai bàn; vì ai đó đã che chắn bớt tiền khỏi camera; vì không có thêm dữ liệu hình ảnh nào khác để đồng kiểm, nên mới có những thắc mắc như trên.

Bí ẩn 4 cọc tiền Thủy Tiên cầm đi từ thiện ở Hiế, công bố là 4 tỷ nhưng dân mạng tính mãi vẫn thấy không đúng. (Clip cắt từ livestream ngày 19/11/2020 của Thủy Tiên)

Tác giả: Bích Chi

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc