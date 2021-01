Thượng tá Nguyễn Thế Lâm giữ chức Trưởng phòng An ninh mạng Công an TPHCM

Ngày 12/1, Công an TPHCM tổ chức lễ công bố quyết định triển khai, thành lập Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Phòng PA05) thuộc Công an TPHCM.

Theo đó, tổ chức bộ máy Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05, thuộc Công an TPHCM), Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao có Trưởng phòng và không quá 3 Phó trưởng phòng.

Nhân sự lãnh đạo Phòng PA05. Ảnh CTV

Về nhân sự, điều động và bổ nhiệm Thượng tá Nguyễn Thế Lâm (sinh năm 1968, quê quán Nghệ An) đương chức Phó Trưởng Phòng tham mưu Công an TPHCM giữ chức vụ Trưởng phòng Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao thuộc Công an TPHCM.

Các Phó Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao gồm: Thượng tá Lê Minh Hải (sinh năm 1965, quê quán Hà Tĩnh, Phó Trưởng phòng An ninh đối nội); Thiếu tá Nguyễn Trùng Dương (sinh năm 1984, quê quán Hà Nội, Đội trưởng Đội Tham mưu an ninh, Phòng tham mưu) và Trung tá Đào Hoài Nam (sinh năm 1973, quê quán Hà Tĩnh, Đội trưởng Đội Tham mưu Cảnh sát Phòng Tham mưu).

Tác giả: Văn Minh

Nguồn tin: Báo Tiền phong