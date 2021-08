Thủ tướng: 'Vắc xin tốt nhất là vắc xin được tiêm sớm nhất'

Đã giãn cách thì phải kiểm soát được tình hình

Phát biểu kết luận phiên họp toàn thể đầu tiên của Chính phủ nhiệm kỳ mới diễn ra ngày 11/8, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh: “Chúng ta đã hy sinh để thực hiện giãn cách, phong tỏa thì dứt khoát phải kiểm soát được tình hình; đi theo mục tiêu, thời hạn cụ thể thì phải có giải pháp, tổ chức thực hiện thực sự nghiêm túc. Phong tỏa, giãn cách mà không thực hiện được mục tiêu, để kéo dài thì sẽ ảnh hưởng rất lớn tới các mục tiêu khác, khiến người dân bức xúc”.

Thủ tướng nhắc lại yêu cầu xét nghiệm “thần tốc” các đối tượng có nguy cơ lây nhiễm cao trên địa bàn nhằm phát hiện F0 nhanh nhất phục vụ công tác truy vết và phân loại điều trị ngay, bóc tách nguồn lây, bao vây ổ dịch.

Người đứng đầu Chính phủ yêu cầu, khi thực hiện phong tỏa cách ly, không được để ai thiếu ăn, thiếu mặc, đáp ứng các nhu cầu y tế của người dân ở mọi nơi, mọi lúc, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn an dân. "Các bộ ngành, địa phương trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn phải tổ chức thực hiện bằng được mục tiêu này. Đồng chí nào không làm được là có lỗi với dân", Thủ tướng nói.

Đồng thời, Thủ tướng cũng lưu ý tăng cường vận động, tuyên truyền, hướng dẫn, động viên để người dân nâng cao ý thức, thái độ và sự tin tưởng, tinh thần lạc quan, ủng hộ, tích cực cộng tác trong phòng chống dịch.

Ngoài ra, lãnh đạo Chính phủ cũng lưu ý khi thực hiện cách ly, phong tỏa không được để đứt gãy chuỗi cung ứng về lao động, hàng hóa, lưu thông. Một số nơi đã thực hiện thành công các mô hình như ‘3 tại chỗ’, ‘một cung đường, hai điểm đến’, cần tiếp tục hoàn thiện các mô hình này.

Tiếp cận bình đẳng tất cả các loại vắc xin

Để thực hiện chiến lược vắc xin Thủ tướng cho biết đã điện đàm với Thủ tướng 16 nước; gửi thư, điện cho lãnh đạo 22 nước; tiếp, điện đàm và gửi thư cho 10 tổ chức quốc tế để thúc đẩy ngoại giao vaccine, đạt một số kết quả. Tuy nhiên, việc tiếp cận vaccine vẫn rất khó khăn, cần tiếp tục triển khai tích cực. Cùng với đó. Thủ tướng cũng lưu ý phải tiếp cận bình đẳng tất cả các loại vắc xin, “vắc xin tốt nhất là vắc xin được tiêm sớm nhất”.

Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu các cơ quan liên quan phối hợp chặt chẽ, hiệu quả, tạo mọi điều kiện thuận lợi, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, cấp phép sử dụng có điều kiện, sản xuất vắc xin, thuốc điều trị COVID-19 và trang thiết bị, vật tư y tế trong nước để đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch bệnh nhanh nhất, sớm nhất. Có thể cắt bớt các quy trình, thủ tục về mặt hành chính nhưng phải bảo đảm yêu cầu về y tế, khoa học và chuyên môn.

Tác giả: Văn Kiên

Nguồn tin: Báo Tiền Phong