Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Nghệ An báo cáo Dự án Bệnh viện nghìn tỷ chậm tiến độ

Theo công văn số 47/VPCP-CN do Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn ký: Báo Tiền Phong ngày 21/12/2020 phản ánh, Dự án Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An - Giai đoạn 2 được đầu tư theo hình thức công - tư với tổng mức đầu tư khoảng 1.300 tỷ đồng, được khởi công đầu năm 2016 nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành và có nguy cơ “vỡ trận” do vướng quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 và Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất.

Về vấn đề này, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Nghệ An báo cáo. Văn phòng Chính phủ thông báo để UBND tỉnh Nghệ An biết, thực hiện.

Sau khi tiếp nhận công văn của Văn phòng Chính phủ, UBND tỉnh Nghệ An ra công văn số 129/UBND-CN gửi các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài Chính, Sở Tài Nguyên và Môi trường, Sở Y tế, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa về việc tham mưu báo cáo về Dự án Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An giai đoạn 2.

UBND tỉnh Nghệ An giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì và phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị liên quan rà soát, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Thủ tướng Chính phủ về Dự án Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An giai đoạn 2 theo chỉ đạo của Văn phòng Chính phủ. Hoàn thành trong tháng 1/2021.

Trước đó, như báo Tiền Phong phản ánh, Ngày 6/11/2015, UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt Đề án đầu tư xây dựng Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An - giai đoạn 2 với tổng mức đầu tư 1.300 tỷ đồng, quy mô 600 giường bệnh, tổng diện tích sàn gần 55.000 m2.

Dự án được đầu tư theo hình thức PPP (đối tác công - tư), trong đó vốn Nhà nước chiếm 40%. Số vốn này do Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An làm đại diện, góp vốn bằng chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng (GPMB), lợi thế vị trí địa lý và thương hiệu của bệnh viện. Công ty CP Đầu tư Cotec HealthCare nắm giữ 51% vốn điều lệ. Công ty CP Đầu tư Cotec Group nắm giữ 9% vốn điều lệ, cả 2 cổ đông này góp vốn bằng tiền mặt.

Đây là dự án được đầu tư theo hình thức công - tư lớn nhất Bắc Trung Bộ. Đề án được phê duyệt, các bên thỏa thuận liên doanh thành lập Công ty Cổ phần Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An - giai đoạn 2 với số vốn điều lệ là 260 tỷ đồng. Nhưng sau nhiều lần gia hạn, đến nay, dự án vẫn chưa được hoàn thành.

Theo báo cáo của Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An gửi UBND tỉnh Nghệ An ngày 1/4/2020 do Giám đốc Nguyễn Văn Hương ký, các nhà thầu đưa vào công trường xây dựng chỉ khoảng 60 công nhân/ngày. Với tình trạng này không đáp ứng được tiến độ, có nguy cơ dừng dự án.

Nguyên thi công ì ạch được phía chủ đầu tư lí giải là do trong thời gian qua vướng quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nên dự án bị ngân hàng ngưng giải ngân vốn nhiều lần, gây ra khó khăn về tài chính.

