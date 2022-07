Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm và làm việc với Bộ Tư lệnh Quân khu 4

Về phía Quân khu 4 có các đồng chí: Trung tướng Nguyễn Doãn Anh - Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 4; Trung tướng Trần Võ Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4; lãnh đạo các cơ quan Quân khu.

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đức Trung – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm lực lượng vũ trang Quân khu 4

Tại buổi làm việc, Trung tướng Nguyễn Doãn Anh - Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 4 cho biết, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước mà thường xuyên, trực tiếp là Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền 6 tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2022.

Quang cảnh buổi làm việc của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Quân khu 4

Quân khu 4 đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Kết luận của Bộ Chính trị về chiến lược quân sự, quốc phòng. Phát huy tốt vai trò nòng cốt của lực lượng vũ trang Quân khu trong xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, huyện gắn với thế trận phòng thủ Quân khu ngày càng vững chắc. Kết hợp chặt chẽ giữa kinh tế - xã hội với quốc phòng, an ninh, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi thúc đẩy kinh tế - văn hóa - xã hội các địa phương phát triển.

Trung tướng Nguyễn Doãn Anh – Tư lệnh Quân khu 4 báo cáo kết quả hoạt động thời gian qua

Đồng thời, phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo, quản lý, xây dựng, nâng cao khả năng thực hiện nhiệm vụ của lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên. Bảo vệ an toàn tuyệt đối các mục tiêu, các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng của đất nước và trên địa bàn Quân khu.

Chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang Quân khu không ngừng được nâng lên. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, nắm tình hình, quản lý chặt chẽ vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa và không gian mạng, không để bị động, bất ngờ. Chuẩn bị tốt phương án, lực lượng, phương tiện, sẵn sàng tham gia phòng chống thiên tai, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn. Nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, giáo dục, đào tạo. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp tổ chức diễn tập ở các cấp…

Đảng bộ Quân khu đã tập trung xây dựng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ. Tiến hành có hiệu quả công tác dân vận, chính sách hậu phương quân đội; các hoạt động “đền ơn, đáp nghĩa”; tích cực tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, xây dựng nông thôn mới, giúp nhân dân phát triển kinh tế, xã hội, nhất là tuyến biên giới, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, góp phần xây dựng thế trận lòng dân ngày càng vững chắc. Tổ chức tốt các hoạt động đối ngoại nhân dân…

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Quân khu 4 có vị trí rất đặc biệt, trong chiến tranh chống Mỹ cứu nước ác liệt nhất, Quân khu là nơi nối giữa miền Nam và miền Bắc, nối giữa hậu phương lớn và tiền tuyến lớn, nơi góp phần vào nghĩa vụ quốc tế của Liên minh Việt Nam – Lào – Campuchia; đặc biệt, Quân khu 4 có vị trí chiến lược rất quan trọng trong việc bảo vệ Tổ quốc. Trong suốt 77 năm xây dựng và trưởng thành, cùng với Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, Quân khu 4 đã trở thành Quân khu anh hùng, góp phần vào thắng lợi các cuộc cách mạng trong từng giai đoạn, xây đắp nên truyền thống “Bình Trị Thiên” trung dũng, “Thanh Nghệ Tĩnh” kiên cường. Cán bộ, chiến sỹ Quân khu 4 đã khắc sâu “3 điều khen ngợi, 4 điều phê bình, 5 điều dặn dò” của Bác Hồ nhân dịp Bác về thăm Quân khu 4 ngày 15/6/1957

Thủ tướng Chính phủ chia sẻ, không có đất nước nào có nhiều nghĩa trang Liệt sỹ như đất nước chúng ta; không có đất nước nào có nhiều tượng đài ghi công những người đã hy sinh, cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc như đất nước chúng ta; không có Quân khu nào có nhiều nghĩa trang như Quân khu 4, có nhiều người nằm lại trên mảnh đất Quân khu.

Điểm lại những kết quả đạt được thời gian qua, Thủ tướng Chính phủ khẳng định, Quân khu 4 thực sự là đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động, sản xuất; quân và dân như cá với nước.

Thủ tướng Chính phủ đã phân tích về tình hình trong nước, tình hình thế giới. Người đứng đầu Chính phủ nhận định, trong thời gian tới, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta có những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen. Tình hình trên đặt ra những vấn đề mới, yêu cầu ngày càng cao, đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, trong đó có lực lượng vũ trang Quân khu 4 phải nỗ lực phấn đấu mạnh mẽ hơn nữa, tận dụng thời cơ, vượt qua khó khăn thử thách, hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.

Trước tình hình mới, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu cán bộ, chiến sỹ Quân khu 4 phải kiên trì, kiên định, kiên quyết thực hiện các nhiệm vụ quốc phòng và đường lối đối ngoại của đất nước.

Thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu cán bộ, chiến sĩ Quân khu 4 cần tiếp tục quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Nhà nước, của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng. Tăng cường công tác nắm, nghiên cứu, đánh giá và dự báo các tình huống phức tạp xảy ra; xây dựng khu vực phòng thủ, chủ động có phương án ứng phó, ngăn chặn, đẩy lùi từ xa, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. “Trong chiến tranh, dứt khoát phải giành lấy hòa bình; còn trong hòa bình luôn nghĩ tới có lúc có chiến tranh” - Thủ tướng Chính phủ nhắc nhở.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tặng quà cho Bộ Tư lệnh Quân khu 4

Quân khu 4 phải tiếp tục thực hiện xây dựng đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân sản xuất, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, hiệu quả. Phối hợp với các ngành và địa phương, chú trọng làm tốt công tác dân vận; phối hợp với các địa phương làm tốt công tác đền ơn, đáp nghĩa, xóa đói, giảm nghèo; thực hiện tốt công tác đối ngoại quốc phòng theo đúng đường lối của Đảng; thường xuyên chăm lo xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, có chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu cao. Quân khu 4 cần tiếp tục xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, toàn diện, theo phương châm “tinh, gọn, mạnh, cơ động nhanh và sẵn sàng chiến đấu cao”…

Thủ tướng Chính phủ và đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm tại Quân khu 4

Kế thừa, phát huy truyền thống lịch sử, văn hoá của vùng đất địa linh nhân kiệt, truyền thống đơn vị “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”, phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, Thủ tướng Chính phủ tin tưởng Quân khu 4 tiếp tục nỗ lực phấn đấu vươn lên, lập nhiều chiến công, thành tích to lớn hơn nữa, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Tác giả: PT

Nguồn tin: nghean.gov.vn