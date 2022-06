Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn: Bảo mật đề thi, bài thi trung thực, kết quả tin cậy

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với tỉnh Nghệ An.

Chiều 29/6, đoàn công tác của Bộ GD&ĐT do Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT năm 2022 tại tỉnh Nghệ An.

Làm việc với đoàn có ông Bùi Đình Long – Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Trưởng Ban chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT năm 2022 của tỉnh, ông Thái Văn Thành – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, các thành viên trong Ban chỉ đạo và lãnh đạo các huyện, thành, thị trong tỉnh.

Hoàn thành công tác chuẩn bị

Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2022, Nghệ An có gần 37 nghìn thí sinh đăng ký dự thi. Để tạo thuận lợi cho việc đi lại của thí sinh, Sở GD&ĐT Nghệ An đã bố trí 69 điểm thi, đặt tại 68 trường THPT và 1 trường THCS của 21 huyện, thành, thị. Tổng số phòng thi là 1.584, ngoài ra còn có 79 phòng chờ.

Mỗi điểm thi bố trí ít nhất 1 phòng thi dự phòng để tổ chức thi cho thí sinh diện F0 nếu có nguyện vọng dự thi. Nghệ An huy động hơn 5.300 cán bộ thực hiện công tác coi thi.

Đoàn công tác Bộ GD&ĐT làm việc với tỉnh Nghệ An.

Tại buổi làm việc, ông Thái Văn Thành – Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An đã báo cáo với đoàn kiểm tra Bộ GD&ĐT về công tác chuẩn bị cho kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2022. Theo đó, đến thời điểm này, việc chuẩn bị cho kỳ thi đã cơ bản hoàn tất cả về cơ sở vật chất lẫn huy động nhân lực tham gia coi thi, phục vụ thi. Xây dựng các phương án đảm bảo an toàn tại các kỳ thi.

Tỉnh cũng đã xây dựng các phương án in sao, vận chuyển đề thi bài thi và bảo quản đề thi, bài thi. Chuẩn bị cho kỳ thi được diễn ra thuận lợi, an toàn, đúng quy chế, Sở GD&ĐT đã tổ chức tập huấn cho tất cả các lực lượng tham gia thanh tra, kiểm tra. Bên cạnh đó, công an tỉnh cũng tập huấn lực lượng tham gia trong kỳ thi Tốt nghiệp THPT về quy chế thi, đặc biệt là đề phòng thiết bị gian lận công nghệ cao.

Ông Bùi Đình Long báo cáo công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, lực lượng tham gia thi.

Về phía các địa phương cũng đã rà soát, lập danh sách và có kế hoạch hỗ trợ các thí sinh có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, học sinh khuyết tật; thí sinh cư trú tại các vùng chịu ảnh hưởng thiên tai và không để thí sinh nào phải bỏ thi vì gặp khó khăn về điều kiện kinh tế hay đi lại. Ngoài ra, Tỉnh đoàn Nghệ An cũng đã xây dựng kế hoạch và huy động lực lượng đoàn viên thành lập các đội “Tiếp sức mùa thi” để hỗ trợ các thí sinh.

Tại buổi làm việc, đại diện các ban, ngành và các huyện, thành, thị cũng có nhiều đóng góp để kỳ thi được tổ chức thuận lợi, thành công trong điều kiện, bối cảnh thực tế cả địa phương.

Trước đó, sáng 29/6, đoàn công tác của Bộ GD&ĐT do Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn dẫn đoàn đã đến kiểm tra tại điểm thi Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng, TP Vinh.

Về phía thành viên đoàn công tác của Bộ GD&ĐT, qua kiểm tra thực tế một số điểm thi của Nghệ An cũng đã có nhiều góp ý cho tỉnh trong công tác chuẩn bị, tổ chức kỳ thi. Trong đó, lưu ý đến việc đảm bảo an ninh an toàn, đề phòng gian lận công nghệ cao. Đảm bảo an toàn suốt quá trình vận chuyển đề thi đến các điểm thi và bài thi của thí sinh về địa điểm chấm thi, trong điều kiện địa bàn rộng, giao thông đi lại khó khăn, khoảng cách địa lý xa xôi…

Phát biểu tại cuộc họp, ông Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, Nghệ An là một trong những địa phương có số lượng thí sinh dự thi đông, chỉ sau TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Thanh Hóa. Địa hình phức tạp, đi lại khó khăn, thời tiết khắc nghiệt. Tuy nhiên, Nghệ An đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện và xây dựng các phương án dự phòng cho các tình huống bất thường. Trên cơ sở các ý kiến đóng góp của đoàn công tác Bộ GD&ĐT, tỉnh sẽ tiếp thu các ý kiến đóng góp để việc tổ chức kỳ thi diễn ra an toàn nhằm đạt được mục tiêu cao nhất đó là công nhận tốt nghiệp và xét tuyển vào các trường đại học.

Ông Thái Văn Thành - Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An.

Bảo mật, an toàn đề thi là trọng yếu

Kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn khẳng định ý nghĩa hết sức quan trọng của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022. Mục tiêu của Kỳ thi không chỉ để xét tốt nghiệp mà còn là căn cứ để đánh giá kết quả dạy và học của từng trường và đối sánh giữa các địa phương. Từ đó để các cơ sở giáo dục cải tiến chương trình nhà trường, đổi mới dạy và học. Kết quả kỳ thi cũng là căn cứ quan trọng để các trường đại học tuyển sinh đầu vào.

Vì mục đích đó, kỳ thi đặt ra 3 yêu cầu chính: Đề thi an toàn, bài thi trung thực, phản ánh đúng kết quả học tập của học sinh và kết quả tin cậy – thể hiện đúng bài làm của thí sinh. Qua từng năm, những điều chỉnh thay đổi trong quy chế thi cũng để thực hiện tốt 3 yêu cầu trên. Ngoài ra, còn có những yêu cầu khác như giảm áp lực, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh…

Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn nhấn mạnh đến công tác bảo mật, an toàn đề thi, tăng cường công tác tập huấn cho đội ngũ làm nhiệm vụ thi.

Theo Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn, theo thứ tự ưu tiên trong 3 yêu cầu trên, thì an toàn bảo mật đề thi là trọng yếu. Thành công của kỳ thi đối với cả quốc gia, phụ thuộc rất lớn vào đề thi an toàn, không lộ, lọt đề ra ngoài. Từ khu vực làm đề thi, đến vận chuyển, bảo quản đề thi và trong phòng thi. Phải đảm bảo làm sao không có đề thi đưa ra ngoài, hoặc phương tiện đưa đề thi ra ngoài.

Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn cũng nhấn mạnh, quyết định thành công của Kỳ thi tốt nghiệp THPT, dựa vào 3 yếu tố là con người, cơ sở vật chất và quy trình. Nhưng làm thế nào để thành công, thì quan trọng nhất là công tác chuẩn bị, cả về cơ sở vật chất, đội ngũ, tập huấn, kiểm tra giám sát quá trình thực hiện các quy định. Đồng thời sẵn sàng phương án dự phòng để kịp thời xử lý khi có tình huống bất thường xảy ra. Chuẩn bị càng chu đáo thì khả năng thành công càng cao và rủi ro ít đi.

Đại diện công an tỉnh Nghệ An cho biết, ngành đã xây dựng phương án tổng thể để đảm bảo 4 an toàn cho kỳ thi Tốt nghiệp THPT tại địa phương.

Trong chuẩn bị, yếu tố con người là rất đặc biệt. Quá trình triển khai kỳ thi, dù đã được chuẩn bị và có kinh nghiệm tổ chức nhiều năm trước đó, thì cũng khó tránh khỏi một số sơ suất, dù không làm ảnh hưởng đến thành công chung của kỳ thi.

Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn lưu ý trong quá trình chuẩn bị Nghệ An cần lưu ý đến vấn đề tập huấn cho đội ngũ làm công tác coi thi, đảm bảo được đề thi an toàn từ nơi in sao đề, đặt đề thi, vận chuyển đề thi… Cán bộ coi thi nâng cao trách nhiệm, quán triệt tinh thần cảnh giác gian lận công nghệ cao, chú ý quan sát biểu hiện lạ của thí sinh. Đồng thời cũng phổ biến, quán triệt ý thức tuân thủ quy chế thi đến toàn bộ thí sinh.

Theo Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn, đã là kỳ thi, thì chắc chắn sẽ có áp lực nhất định đối với thí sinh. Vì vậy, Nghệ An cần quan tâm đến các thí sinh dự thi, xây dựng các kế hoạch để tạo điều kiện cho những thí sinh có hoàn cảnh khó khăn. Tỉnh cũng cần lưu ý đến vấn đề tuyên truyền, nhắc nhở để thí sinh không mắc phải sai lầm trong quá trình làm bài.

Thứ trưởng Hoàng Minh Sơn mong muốn cả hệ thống chính trị tỉnh Nghệ An cùng vào cuộc, với tinh thần trách nhiệm cao, vì lợi ích của thí sinh. Thứ trưởng tin tưởng rằng, với sự quan tâm, đồng hành đó, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 tại Nghệ An sẽ thành công, đạt mục tiêu đề ra.

Tác giả: Hồ Lài

Nguồn tin: Báo Giao dục & Thời đại