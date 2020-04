Thủ thuật chụp ảnh trên điện thoại bằng tai nghe và giọng nói đơn giản

Từ trước tới nay việc chụp ảnh đều bắt buộc phải mở ứng dụng ra người dùng mới có thể thực hiện được tuy nhiên giờ đây người dùng hoàn toàn có thể chụp ảnh bằng tai nghe hoặc giọng nói rất đơn giản.

Chụp ảnh bằng tai nghe

Để thực hiện được thủ thuật này, trước hết người dùng hãy cắm tai nghe vào điện thoại. Sau đó mở ứng dụng camera. Cách chụp hình này khá tiện lợi và nhanh, người dùng chỉ cần đưa máy điện thoại lên sau đó bật ngay nút Home lên và chọn vào biểu tượng camera và bấm đồng thời 2 nút tăng/giảm âm lượng trên tai nghe là được.

Theo nhận định của các chuyên gia công nghệ, tính năng tối ưu này sẽ loại bỏ hoàn toàn việc làm lệch lạc khung hình hay làm rung khi ngón tay bấm lên màn hình.

Thủ thuật chụp ảnh bằng tai nghe vô cùng đơn giản nhưng ít người biết. Ảnh minh họa

Chụp hình bằng giọng nói

Chụp ảnh bằng giọng nói là một trong những tính năng hữu ích cho người dùng nhưng rất ít người áp dụng. Với phương pháp này người dùng hoàn toàn không cần chạm đến điện thoại nhưng vẫn có thể chụp ảnh được.

Đối với dòng điện thoại iPhone, để thực hiện thủ thuật này trước tiên người dùng chỉ cần mở tính năng chụp ảnh bằng giọng nói trên điện thoại. Nhấn giữ nút home - > dùng khẩu lệnh Take a picture để mở camera và chụp bằng giọng nói.

Đối với điện thoại dùng hệ điều hành Andriod chỉ cần mở ứng dụng Camera trên máy -> chọn Cài đặt -> Chọn biểu tượng icon có hình dấu ba chấm -> Tìm đến tính năng cho phép người dùng chụp ảnh bằng giọng nói trên cửa sổ hiện ra.

Khi muốn mở, hãy nhấn giữ nút home để khởi động Siri cho đến khi Siri hỏi "What can I help you with", lúc này người dùng hãy dùng khẩu lệnh Take a picture để khởi động camera và chụp bằng giọng nói là được.

Ngoài ra còn có các khẩu lệnh khác như: Chụp ảnh chế độ Panoramic (toàn cảnh), dùng khẩu lệnh “Take a Panoramic picture”; Chụp ảnh bằng theo khung hình vuông, dùng khẩu lệnh “Take a Square picture”; Chụp ảnh chế độ Selfie, dùng khẩu lệnh: “Take Selfie”

Người dùng cũng có thể yêu cầu Siri quay video trên iPhone/iPad bằng giọng nói như: Quay video thường, dùng khẩu lệnh: “Take a video”; Quay video tua nhanh (Time-lapse), dùng khẩu lệnh: “Take a Time-Lapse video”; Quay video chậm Slow-motion, dùng khẩu lệnh: “Take a Slow Motion video”.

Để mở tính năng chụp ảnh bằng giọng nói cho các dòng Andriod người dùng vào cài đặt ở trong Ứng dụng Camera và nhấp vào biểu tượng icon có hình dấu ba chấm để hiện ra toàn bộ các tùy chọn của Camera trên máy. Tìm đến tính năng cho phép người dùng chụp ảnh bằng giọng nói. Khởi động tính năng là hoàn thành thao tác.

Tác giả: Ngọc Nga

Nguồn tin: VietQ.vn