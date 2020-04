iPhone 7 Plus giá chỉ còn chưa tới 6 triệu đồng

iPhone 7 Plus là một trong những mẫu điện thoại tầm trung được rất nhiều người tìm mua trong thời gian gần đây. Dù có tuổi đời hơn ba năm nhưng thiết kế của máy vẫn không hề lỗi thời, phần khung nhôm nguyên khối cho cảm giác sang trọng.

iPhone 7 Plus 32GB có thiết kế gần như tương tự so với iPhone 6 Plus, tuy nhiên, máy vẫn có một số điểm khác biệt, đơn cử như dải ăng-ten ở mặt lưng đã được làm sát vào cạnh viền, mang đến cái nhìn liền mạch hơn.

iPhone 7 Plus giá chỉ còn tương đương các smartphone tầm trung. Ảnh: Internet

Máy sử dụng tấm nền IPS LCD 5,5 inch (độ phân giải 1.920 x 1.080 pixels), bộ vi xử lý A10 xử lý tốt các tác vụ chỉnh sửa ảnh, lướt web, xem phim...

Ở mặt sau là cụm camera kép với độ phân giải 12 MP, khẩu độ f/1.8 cho khả năng chụp ảnh tốt hơn trong điều kiện thiếu sáng. Đây là thiết bị đầu tiên của Apple được trang bị camera kép, hỗ trợ chụp ảnh xóa phông và zoom quang học, sau này đã được rất nhiều hãng khác học hỏi.

Trong khi đó camera selfie của máy đã được nâng lên 7 MP, hỗ trợ chụp ảnh HDR và tính năng Retina Flash (sử dụng màn hình làm đèn flash ở mặt trước để chụp ảnh tốt hơn).

Viên pin trên iPhone 7 Plus có dung lượng 2.900 mAh, cho phép người dùng sử dụng thoải mái cả một ngày dài. Cụ thể, bạn có thể nghe nhạc liên tục 15 giờ, đàm thoại tới 20 giờ và thời gian chờ của máy tầm 10 ngày.

Theo ghi nhận ở thời điểm hiện tại, sau khi iPhone SE 2020 có mặt tại Việt Nam, nhiều cửa hàng bán lẻ đã nhanh chóng giảm giá bán các mẫu iPhone 7 Plus, iPhone 8... để kích thích nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng. Cụ thể iPhone 7 Plus 32 GB like new (đã qua sử dụng) hiện có giá chỉ 5,9 triệu đồng (giảm 600.000 đồng so với trước đó).

Tương tự, iPhone 8 64 GB và iPhone 8 Plus cũng giảm còn lần lượt là 5,8 triệu đồng và 8,1 triệu đồng.

Nhiều dòng iPhone được điều chỉnh giảm giá nhẹ. Ảnh: TIỂU MINH

Tác giả: Tiểu Minh

Nguồn tin: Báo Pháp luật TPHCM