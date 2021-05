Thủ đoạn của nhóm điều hành 4 sàn tiền ảo lừa 12.000 người, chiếm đoạt 4,3 triệu USD

Lực lượng chức năng khám nơi ở của nhóm bị can điều hành sàn tiền, vàng ảo - Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 14-5, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Hà Nội cho biết đã khởi tố bị can đối với Vũ Đình Hùng, Phạm Mạnh Hùng (cùng trú tại TP.HCM), Phạm Thị Thái (trú tại Hà Nội) để điều tra về tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, thiết bị điện tử để chiếm đoạt tài sản. Công an cũng triệu tập 23 người khác để làm rõ các hành vi liên quan.

Lừa 12.000 người đầu tư 4,3 triệu USD

Theo điều tra, cuối tháng 1-2020 Công an Hà Nội nhận được nhiều tin báo tố giác tội phạm của người dân về việc bị lừa đảo khi tham gia đầu tư vào các sàn kinh doanh vàng ảo, giao dịch ngoại hối (forex) trên không gian mạng.

Đến tháng 2-2020, trung tướng Nguyễn Hải Trung - giám đốc Công an Hà Nội - đã chỉ đạo Phòng an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) vào cuộc điều tra vụ việc.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, trung tá Đinh Thị Thu Thủy, trưởng phòng PA05, cho biết sau hơn một năm lần theo dấu vết, ngày 29-3-2021 Công an Hà Nội đã triển khai 21 tổ công tác với hơn 150 chiến sĩ tham gia triệu tập 26 nghi phạm liên quan, trong đó có các tay chủ mưu cầm đầu là Đình Hùng, Mạnh Hùng, Phạm Thị Thái.

Kết quả khám xét khẩn cấp tại nơi ở, nơi làm việc của nhóm, công an thu giữ tổng cộng 1 case máy tính, 4 máy tính xách tay, 2 iPad, 22 điện thoại di động, 13 sim điện thoại cùng nhiều đồ vật, tài liệu khác có liên quan đến hoạt động tổ chức kinh doanh sàn ngoại hối Rforex.

Theo trung tá Thủy, nhóm tội phạm đăng ký thành lập công ty ở nước ngoài để xây dựng website kết nối với hệ thống MT4, MT5 (công cụ phân tích kỹ thuật tốt nhất hiện nay). Sau đó, nhóm này tổ chức kinh doanh sàn forex tại nhiều địa phương như Hà Nội, TP.HCM và Campuchia.

Để thu hút "nhà đầu tư", nhóm tội phạm này thường tổ chức các sự kiện với quy mô lớn, đưa những người tự xưng là chuyên gia về lĩnh vực tài chính đến chia sẻ kinh nghiệm.

Các sàn đều được quảng cáo có nguồn gốc từ nước ngoài, liên kết với nền tảng giao dịch điện tử hàng đầu thế giới, đặc biệt người chơi sẽ được hưởng mức lãi suất cao từ 15 - 30% một tháng.

Các sàn forex được thiết kế với chức năng can thiệp vào tài khoản của các khách hàng (như admin tự đặt lệnh vào tài khoản khách hàng, thay đổi số dư tiền trên tài khoản), can thiệp vào quá trình đặt lệnh (như kéo dài độ trễ của lệnh, kéo giãn khoảng cách giá mua và bán), đánh cháy tài khoản của khách hàng. Hơn nữa, các sàn này không có tính năng kết nối với các sàn forex trên thế giới như quảng cáo.

Trước khi bị triệt phá, nhóm tội phạm này đã lập bốn sàn giao dịch vàng, tiền ảo, ngoại tệ trái phép là Rforex.com, Yaibroker, Vistaforex, Exswiss và 15 website khác được sao chép giao diện tương tự giống các sàn forex. Chúng thu hút được 12.000 tài khoản tham gia với số tiền đầu tư 4,3 triệu USD.

Vũ Đình Hùng tại cơ quan công an

Cẩn trọng khi tham gia

Trung tá Đinh Thị Thu Thủy cho biết vụ án trên là hồi chuông cảnh tỉnh cho người dân đã và đang bị lôi kéo tham gia sàn vàng, ngoại hối trái phép.

Bà Thủy khẳng định tại Việt Nam, các sàn forex đều chưa được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp phép. Mọi hình thức tổ chức kinh doanh sàn forex ở Việt Nam là vi phạm pháp luật, sẽ bị xử lý.

Các tổ chức, cá nhân quản trị, môi giới, lôi kéo người dân tham gia sàn forex hiện nay tại Việt Nam hoàn toàn không đúng với quy định của pháp luật nên việc người dân đưa tiền vào đầu tư là hết sức rủi ro, dễ bị các đối tượng lợi dụng chiếm đoạt.

Công an Hà Nội cảnh báo tới người dân về hoạt động kinh doanh của các sàn giao dịch forex theo như quảng cáo, mời chào theo phương thức đa cấp với lời hứa đạt lợi nhuận cao nhưng lại an toàn không mất vốn, không cần đầu tư trí tuệ, thời gian đều có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Người dân cần thận trọng khi tham gia các hoạt động đầu tư, kinh doanh trên mạng để tránh bị mất tiền. Những cá nhân tham gia đầu tư vào sàn giao dịch forex là đang tiếp tay cho các hoạt động vi phạm pháp luật và có thể bị xử lý.

Hám lợi nên tham gia Trung tá Đinh Thị Thu Thủy cho biết nhóm kẻ gian trên còn thiết lập một đội ngũ nhân viên môi giới chuyên gọi điện, nhắn tin mời gọi người chơi. Đầu tiên, chúng tư vấn cách đặt lệnh để người chơi thắng và nạp thêm tiền. Tiếp đến, chúng hướng dẫn người chơi các lệnh không rõ ràng dẫn đến thua lớn, mất sạch tiền trong tài khoản. Khi khách hàng hết sạch tiền, chúng lại giới thiệu sang một sàn khác với cam kết cứ nạp tiền là sẽ gỡ được toàn bộ số tiền đã thua. Bởi vậy nhiều người ham lợi nên "mất sạch sẽ". Theo bà Thủy, bản thân người chơi không hiểu biết, vì hám lợi nên tham gia, luôn trong tâm lý chờ đợi thu được lợi nhuận nên không trình báo, hợp tác với công an, gây khó khăn cho quá trình thu thập chứng cứ.

Tác giả: Danh Trọng

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ