Thót tim clip trâu "điên" lao vào nhà, hung tợn húc người, phá tan chiếc xe nôi

Theo diễn biến đoạn clip trích xuất từ camera an ninh, 2 người đang ở trong nhà bỗng hốt hoảng bật dậy, chạy ra ngoài đóng cửa. Hóa ra có một con trâu lớn hung tợn lao tới, đâm mạnh vào cửa kính, phi vào nhà. Trâu "điên" liên tục chúi đầu, dùng sừng húc vào chủ nhà. 2 người dân sợ hãi tìm chỗ trốn.

Con trâu chuyển "đối tượng" sang xe đẩy trẻ sơ sinh gần đó, phá tan chỉ trong 5 giây. Không thấy người, trâu "điên" đi vòng quanh nhà 1 lượt rồi chạy đi bằng cửa chính.

Your browser does not support the video tag.

Trâu "điên" lao vào nhà, hung tợn húc người, phá tan chiếc xe nôi trong góc

Đoạn clip dài hơn 2 phút đã hút gần 1 triệu lượt xem trên nền tảng TikTok. Dân mạng hoảng sợ khi xem được tình huống đầy nguy hiểm. May mắn thay, những người có mặt tại hiện trường không ai bị thương. Hiện chưa rõ vụ việc xảy ra ở địa phương nào và tại sao con trâu lại nổi khùng như thế.

- "Ôi sợ quá, sao trâu lại nhảy thẳng vào nhà thế được nhỉ?".

- "Lần đầu tiên biết trâu điên là như thế nào, xem clip chỉ lo mấy người trong nhà bị thương. Mọi người nuôi trâu bò cần cẩn thận nhé".

- "Nhưng sao tự nhiên 2 người kia mở cửa ra làm gì? Có lẽ vì thế càng làm cho trâu có cơ hội nhảy vào nhà".

- "Chiếc xe đẩy kia nát tan luôn".

Tác giả: Lim

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc