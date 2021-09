Thót tim cảnh mẹ cõng con vượt lũ trên cây cầu tạm, đoàn người vật lộn qua dòng nước cuồn cuộn

Ngày 13/9, ông Hồ Công Điểm, Phó Chủ tịch UBND huyện Phước Sơn (tỉnh Quảng Nam), cho hay do ảnh hưởng của bão số 5 nên huyện Phước Sơn có mưa lớn trong 3 ngày qua, khiến nước lũ tại 1 số khu vực lên nhanh, chia cắt, cô lập với bên ngoài.

Clip người mẹ cõng con vượt vượt nước lũ qua cây cầu tạm

Cụ thể, đến sáng 13/9, các thôn thôn 5a, 6 và 7 cũ thuộc xã Phước Lộc) và thôn Trà Văn A cũ xã Phước Kim bị chia cắt hoàn toàn.

Cảnh nhóm người mạo hiểm vượt suối khiến người xem thót tim

Ông Điểm cho hay, một số tuyến đường liên huyện ở các xã Phước Công, Phước Kim, Phước Thành và Phước Lộc; cầu Đăk Met xã Phước Lộc bị ngập không lưu thông được. Tại xã Phước Thành, đã có 2 nhà bị sạt lở, 1 nhà có nguy cơ bị sạt lở đã được tháo dời, di chuyển đi nơi khác.

"Chúng tôi đã cử lực lượng chốt chặn tại các tuyến đường bị sạt lở, nguy cơ mất an toàn để không cho người dân qua lại. Đối với những hộ dân bị cô lập, chính quyền địa phương đã làm cáp dây tại thôn Trà Văn A cũ xã Phước Kim để tiếp tế nhu yếu phẩm cần thiết", ông Điểm cho biết.

Một số tuyến đường liên huyện ở huyện Phước Sơn bị ngập.

Trước đó, mạng xã hội truyền tải 2 đoạn clip người dân tại tỉnh Quảng Nam mạo hiểm vượt dòng nước lũ để về nhà. Clip đầu tiên được ghi lại tại địa bàn xã Phước Lộc (huyện Phước Sơn).

Nội dung clip ghi lại cảnh một nhóm người đi xe máy đang cố đẩy xe vượt con suối lũ cuồn cuộn đổ. Người xem clip thót tim trước cảnh tượng, trong lúc đẩy xe, một người trong nhóm bị trượt chân, dòng nước cuốn mạnh khiến người này chới với. May mắn, người đàn ông được những thành viên khác trong nhóm ứng cứu kịp thời.

Ông Điểm xác nhận clip được ghi tại xã Phước Lộc. Nhóm người trong clip làm nghề trồng rừng. Khi bão lũ đến, họ tìm cách ra khỏi rừng khi mưa lớn nên nước lũ lên nhanh, nước chảy siết. Ông Điểm cho hay đã xác nhận được nhóm người trở về nhà an toàn.

Một điểm sạt lở do mưa lũ tại huyện Phước Sơn.

Một đoạn clip khác cũng được truyền tải trên mạng xã hội được xác định quay tại địa bàn xã Ch'Ơm (huyện Tây Giang). Clip ghi lại cảnh một nhóm người cố gắng băng qua con suối nước lũ chảy siết trên một chiếc cầu nhỏ được ghép từ 3 thanh tre.

Đặc biệt, trong nhóm này còn có một phụ nữ mặc áo mưa tiện lợi, sau lưng cõng một đứa bé chừng 4 - 5 tuổi. Sau đó, cả nhóm đã vượt qua an toàn.

Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam cho biết, bão số 5 đã gây sạt lở ở nhiều địa phương như Phước Sơn, Tây Giang, Nông Sơn, Bắc Trà My, Nam Trà My.

Ngoài ra, bão khiến 2 thuyền máy của ngư dân bị chìm và làm thiệt hại một số hồ nuôi tôm của người dân. Đặc biệt, bão số 5 không gây thiệt hại về người ở tỉnh Quảng Nam.

