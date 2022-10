Thông báo về việc xử lý đơn của bà Trương Thị Hữu, ở xóm Xuân Yên, xã Nghĩa Mỹ, thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An

Về nội dung này, UBND thị xã báo cáo cụ thể như sau: Nội dung đơn thứ nhất: Công dân tố cáo ông Phạm Văn Thạch - Nguyên Phó Chủ tịch UBND thị xã Thái Hòa và Phòng Tài nguyên và Môi trường cùng một số cán bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường khi thực hiện một số Dự án phát sinh từ khoảng năm 2011 đến năm 2016 về các hành vi: Cưỡng chế tháo dỡ tài sản của hộ gia đình ông Nguyễn Đình Trường và bà Trương Thị Hữu, san ủi mặt bằng sai quy định đối với phần diện tích 325,9m2 của hộ gia đình bà nhận chuyển nhượng từ ông Trương Văn Hoạt; Tham ô, tham nhũng, ăn chặn tiền đất của dân, bán đất đai tài nguyên của Nhà nước trong quá trình thực hiện công tác đền bù, giải phóng mặt bằng tại các dự án trên địa bàn thị xã.

Về nội dung này, UBND thị xã đã tiếp nhận đơn đề ngày 25/4/2022 của bà Trương Thị Hữu và đã tổ chức 2 phiên làm việc với công dân vào ngày 27/4/2022 và ngày 11/5/2022. Sau khi nghiên cứu, xem xét đơn tố cáo của bà Trương Thị Hữu và kiểm tra, xác minh thông tin, chứng cứ ban đầu và căn cứ các quy định tại Luật Tố cáo năm 2018, UBND thị xã Thái Hòa đã ban hành Thông báo số 39/TB-UBND ngày 12/5/2022 về việc không thụ lý giải quyết tố cáo. Tuy nhiên công dân không thống nhất và tiếp tục có đơn gửi đến UBND tỉnh Nghệ An.

Ngày 18/7/2022, UBND thị xã Thái Hoà nhận được Công văn số 4998/UBND-TD ngày 05/7/2022 của UBND tỉnh Nghệ An về việc chỉ đạo xử lý đơn của bà Trương Thị Hữu, cụ thể: “Về bản chất, nội dung đơn của bà Trương Thị Hữu là khiếu nại hành vi hành chính cưỡng chế thu hồi đất của UBND xã Nghĩa Mỹ khi chưa có quyết định thu hồi đất của cấp có thẩm quyền và khiếu nại các phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng khi thực hiện các dự án trên địa bàn thị xã Thái Hòa. Các nội dung nêu trên thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND thị xã Thái Hòa theo quy định của Luật Khiếu nại năm 2011”.

Thực hiện nội dung chỉ đạo trên, ngày 25/7/2022, UBND thị xã Thái Hòa ban hành công văn 922/UBND-TTR về việc chỉ đạo xử lý đơn của bà Trương Thị Hữu, trong đó: Đối với nội dung “khiếu nại hành vi hành chính cưỡng chế thu hồi đất của UBND xã Nghĩa Mỹ khi chưa có quyết định thu hồi đất của cấp có thẩm quyền": UBND thị xã giao UBND xã Nghĩa Mỹ kiểm tra, rà soát, báo cáo quá trình thực hiện cưỡng chế thu hồi đất để làm cơ sở cho bước xử lý tiếp theo đồng thời hướng dẫn bà Trương Thị Hữu gửi đơn cung cấp các hồ sơ, tài liệu, chứng cứ có liên quan đến Chủ tịch UBND xã Nghĩa Mỹ để được xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.

Đối với nội dung “khiếu nại các phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng khi thực hiện các dự án trên địa bàn thị xã Thái Hòa”: Tại các phiên làm việc ngày 27/4/2022 và ngày 11/5/2022 với bà Trương Thị Hữu không cung cấp được các hồ sơ, tài liệu có liên quan đến việc không thống nhất với các phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng khi thực hiện các dự án trên địa bàn thị xã. Bên cạnh đó, quá trình thực hiện dự án đường giao thông nối quốc lộ 1A, huyện Nghĩa Đàn, thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An (đợt 3), hộ gia đình bà Trương Thị Hữu không thuộc đối tượng thu hồi đất mà là cưỡng chế do lấn chiếm hành lang an toàn giao thông Quốc lộ 48 đoạn nút giao với quốc lộ 1A Thái Hoà tại xã Nghĩa Mỹ (nội dung này đang giao UBND xã Nghĩa Mỹ xem xét, xử lý).

Đối với các dự án còn lại bà Trương Thị Hữu khiếu nại, nhưng không thuộc đối tượng bị ảnh hưởng quyền và lợi ích trực tiếp mặt khác không có văn bản ủy quyền thực hiện khiếu nại của các công dân có liên quan. Vì vậy, căn cứ theo quy định tại khoản 1, Điều 2, Luật Khiếu nại và khoản 3, Điều 5, Nghị định 124/2020/NĐ CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ thị xã Thái Hòa không đủ cơ sở xem xét, thụ lý giải quyết khiếu nại đối với nội dung này của công dân.

Tuy nhiên các nội dung liên quan đến công tác GPMB phát sinh từ năm 2011 đến năm 2016 mà công dân phản ánh, Chủ tịch UBND thị xã đã ban hành công văn số 990/UBND-TTR ngày 09/8/2022 giao Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thị xã kiểm tra, rà soát báo cáo quá trình thực hiện các dự án theo đơn của bà Trương Thị Hữu để thực hiện chức năng quản lý nhà nước theo thẩm quyền quy định.

Nội dung đơn thứ hai và đơn thứ ba: Công dân tố cáo và đề nghị điều tra, khởi tố hình sự đối với ông Phạm Văn Thạch - Nguyên Phó Chủ tịch UBND thị xã Thái Hòa hành vi: Tham ô, tham nhũng, lợi dụng chức vụ, quyền hạn để chiếm đoạt tài sản, cưỡng chế, tháo dỡ tài sản, san ủi mặt bằng quy định của những hộ gia đình tại xã Nghĩa Mỹ, xã Nghĩa Thuận. Với nội dung đơn thư là tin báo, tố giác về tội phạm, ngày 5/8/2022 UBND thị xã đã tổ chức phiên làm việc với bà Trương Thị Hữu.

Tại phiên làm việc công dân cho rằng việc gửi nội dung đơn tố cáo đến các cơ quan hành chính là không đúng thẩm quyền và công dân đã viết đơn tố giác, phát giác tội phạm gửi cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý theo quy định.

