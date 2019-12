Thiếu niên dìm chết bé gái không bị khởi tố

Pháp luật

Ngày 17/12, Công an tỉnh Đắk Nông cho biết đơn vị đã ra quyết định trả tự do cho Điểu Long (ngụ xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức) và giao Công an huyện lập hồ sơ đưa vào trường giáo dưỡng. Điểu Long là nghi phạm sát hại bé trai 11 tuổi xảy ra ngày 23/11.