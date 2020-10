Thêm một vụ sạt lở đất ở Quảng Nam, 11 người bị vùi lấp

Trao đổi trên báo VietNamNet, ông Lưu Huyền Thoại, Chủ tịch UBND xã Phước Lộc, huyện Phước Sơn (Quảng Nam) thông tin, do ảnh hưởng bão số 9, trên địa bàn xã Phước Lộc có mưa lớn, khiến nhiều khu vực trong xã bị sạt lở.

Khoảng 14h ngày 28/10, một vụ sạt lở tràn vào nhiều nhà dân ở thôn 3 xã Phước Lộc, khiến 11 người mất tích.

"Sau nhiều giờ băng rừng, cán bộ thôn 3 đã ra báo cáo với chính quyền xã. Chúng tôi nắm được, 11 người dân của thôn này bị vùi lấp. Lực lượng tại chỗ của thôn đã tìm thấy 3 thi thể.

Hiện lực lượng xã và huyện Phước Sơn đang cố gắng tiếp cận hiện trường vụ sạt lở để tìm kiếm cứu các người dân mất tích", ông Thoại nói thêm.

Trước đó, ngày 28/10, tại 2 xã Trà Leng và Trà Vân của huyện Nam Trà My (Quảng Nam) cũng xảy ra 2 vụ sạt lở đất đá vùi lấp 53 người dân.

Lực lượng chức năng thông tuyến đường vào xã Trà Leng, huyện Nam Trà My (Quảng Nam)

Đến sáng nay, có 16 nạn nhân được tìm thấy thi thể.

Trung tá Lê Anh Tuấn, Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bắc Trà My, cho biết sau khi nhận chỉ đạo phối hợp tìm kiếm cứu nạn các vụ sạt lở ở huyện Nam Trà My, đơn vị đã cử lực lượng trinh sát, nắm tình hình sạt lở, cử lực lượng dân quân thường trực, bộ đội thường trực, dự bị động viên mở đường từ khu vực sạt lở ở huyện Bắc Trà My lên khu vực huyện Nam Trà My.

Tới thời điểm này đã thông tuyến, thông đường để đưa các phương tiện cơ giới, đưa lực lượng vào các vị trí để bắt đầu tiếp cận hiện trường từ địa phận Nam Trà My. Hiện tại, Lữ đoàn 270 Quân khu 5 với 200 cán bộ chiến sĩ đang đưa các phương tiện cơ giới vào mở đường tiến vào vị trí sạt lở vùi lấp hàng chục người ở xã Trà Leng.

Tác giả: Bảo Khánh (T/h)

Nguồn tin: antt.nguoiduatin.vn