Thêm 4 bệnh nhân COVID-19 tử vong

BN26658, 44 tuổi, nam, địa chỉ TP Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Bệnh nhân tiền sử bệnh ung thư màng phổi, xơ gan, được điều trị tại Bệnh viện Sa Đéc, Đồng Tháp. Bệnh nhân tử vong ngày 8/7 với chẩn đoán niêm phổi nặng do nhiễm SARS-CoV-2 biến chứng suy hô hấp tiến triển trên bệnh nhân bội nhiễm, ung thư màng phổi, xơ gan.

BN17053, 74 tuổi, nam, địa chỉ TP Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Bệnh nhân tiền sử bệnh suy tim độ 3, tăng huyết áp, đái tháo đường type 2, bệnh thận mạn giai đoạn 2, bắc cầu mạch vành. Bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Sa Đéc, Đồng Tháp. BN17053 qua đời ngày 8/7 với chẩn đoán viêm phổi nặng do nhiễm SARS-CoV-2 biến chứng suy hô hấp tiến triển, nhồi máu cơ tim cấp không ST chênh lên trên bệnh nhân suy tim độ 3, tăng huyết áp, đái tháo đường type 2, bệnh thận mạn giai đoạn 2, bắc cầu mạch vành.

BN19971, 48 tuổi, nữ, địa chỉ TP Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Bệnh nhân tiền sử bệnh suy tim độ 3, tăng huyết áp, bệnh tim thiếu máu cục bộ, suy thận mạn giai đoạn 5. Bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Sa Đéc, Đồng Tháp. Ngày 8/7, bệnh nhân qua đời do nhiễm SARS-CoV-2 biến chứng suy hô hấp tiến triển, nhồi máu cơ tim cấp trên bệnh nhân suy tim độ 3, tăng huyết áp, bệnh tim thiếu máu cục bộ, suy thận mạn giai đoạn 5.

BN19607, nữ, 67 tuổi, địa chỉ huyện Cần Đước, Tỉnh Long An. Bệnh nhân tiền sử xơ gan mất bù, viêm gan siêu vi B, suy tim. Ngày 29/6, xét nghiệm SARS-CoV-2 dương tính. Bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Long An. Lúc 18h30 ngày 9/7 bệnh nhân qua đời. Nguyên nhân, viêm phổi do Klebsiella kèm viêm phổi do SARS-CoV-2 trên bệnh nhân xơ gan mất bù, viêm gan B, xuất huyết tiêu hóa trên, suy tim, hạ Kali máu.

