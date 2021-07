Thêm 2 trường hợp dương tính COVID ở Nghệ An là người từ Bình Dương trở về

Cụ thể, ca bệnh N.T.H, nữ (SN 1975). Nghề nghiệp: Giáo viên. Địa chỉ: xã Sơn Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An). Bệnh nhân là F1 và là mẹ bệnh nhân T.T.L đã được công bố trước đó.

Ngày 19/7, bệnh nhân cùng người nhà từ Thuận An, Bình Dương về huyện Yên Thành và được cách ly tại Trường Mầm non Sơn Thành. Ngày 20/7, 21/7 bệnh nhân được lấy mẫu lần 1, lần 2 gửi Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Nghệ An cho kết quả xét nghiệm âm tính. Ngày 22/7, bệnh nhân được lấy mẫu lần 3, sáng ngày 23/7 cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với virus SAR-CoV-2.

Ca bệnh L.T.H, nam (SN 2014). Địa chỉ: xã Sơn Thành, huyện Yên Thành. Bệnh nhân là F1 và là con bệnh nhân N.T.H.

Ngày 19/7, bệnh nhân cùng người nhà từ Thuận An, Bình Dương về huyện Yên Thành và được cách ly tại Trường Mầm non Sơn Thành. Ngày 20/7, 21/7, bệnh nhân được lấy mẫu lần 1, lần 2 gửi CDC Nghệ An cho kết quả xét nghiệm âm tính. Ngày 22/7, bệnh nhân được lấy mẫu lần 3, sáng ngày 23/7 cho kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với virus SAR-CoV-2.

Đến nay, có 8 người dương tính trong số 9 người đi trên cùng chuyến xe từ Bình Dương trở về, người còn lại đang tiếp tục cách ly.

Trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến thời điểm này đã ghi nhận 183 bệnh nhân mắc COVID-19 ở 13 địa phương, trong đó, TP Vinh: 90, Tương Dương: 23 ca, Diễn Châu: 20, Yên Thành: 11, Quỳnh Lưu: 10, Kỳ Sơn: 09 ca, Nam Đàn: 06, Quỳ Hợp: 05, Nghi Lộc: 04, Hoàng Mai: 02, Đô Lương: 01, Nghĩa Đàn: 01, Tân Kỳ: 01.

Tác giả: Bảo Khánh (T/h)

Nguồn tin: antt.nguoiduatin.vn