Thêm 2 khách sạn ở Hà Nội lọt top thế giới

Giải thưởng Travelers’ Choice Best of the Best là danh hiệu uy tín của trang Tripadvisor, tôn vinh nhiều đơn vị trong ngành du lịch thế giới như khách sạn, du thuyền, điểm đến, nhà hàng… Năm 2022, trong danh sách 25 khách sạn hàng đầu thế giới do du khách bình chọn trên nền tảng này, khách sạn Lotte Hanoi là đại diện duy nhất của Việt Nam.

Khách sạn Lotte Hanoi có 318 phòng và 7 nhà hàng, quán bar. Nguồn: Lotte Hanoi

Khách sạn Lotte Hanoi đạt số điểm tuyệt đối 5/5 với trên 2.100 đánh giá bởi người dùng Tripadvisor, cùng những lời khen ngợi về chất lượng phục vụ, vị trí thuận tiện hoặc trải nghiệm thoải mái… Khách sạn này có 318 phòng và 7 nhà hàng, quán bar với những phong cách mới lạ, độc đáo. Kiến trúc của tòa nhà 65 tầng cũng gây chú ý khi mô phỏng hình dáng tà áo dài Việt Nam.

Trong khi đó, khách sạn Capella Hanoi do Sun Group và kiến trúc sư nổi tiếng Bill Bensley thiết kế vừa lọt top “100 khách sạn mới tốt nhất thế giới”, thuộc danh mục "It List 2022" của tạp chí du lịch Travel + Leisure.

Capella Hanoi lọt top “100 khách sạn mới tốt nhất thế giới”. Nguồn: Capella Hanoi

Bài viết trên Travel + Leisure mô tả Capella Hanoi là một khách sạn "rất tinh tế", với các chi tiết trang trí tỉ mỉ theo phong cách đầu thế kỷ 20. Đây cũng là lựa chọn lý tưởng cho những vị khách lần đầu tới Hà Nội nhờ tọa lạc ở phố Lê Phụng Hiểu, vị trí rất thuận tiện gần khu trung tâm.

Đặc biệt, mỗi căn phòng ở Capella Hanoi đều sở hữu thiết kế tinh xảo, đặt điểm nhấn là các tác phẩm điêu khắc được chế tác thủ công. 47 căn phòng của khách sạn đều được đặt tên theo các diễn viên, ca sĩ, nhà biên kịch nổi tiếng thế giới trong lĩnh vực opera như Sarah Bernhardt, Eleonora Duse, Lina Cavalieri./.

Tác giả: Hải Nam

Nguồn tin: Báo VOV