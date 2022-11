Thể hiện trình độ 'tay lái lụa' trên đường, sau ít phút thanh niên liền nhận cái kết ê chề

Mới đây, mạng xã hội đang truyền tay nhau đoạn clip ghi lại cảnh một nam thanh niên điều khiển xe máy trên đường nhưng cố tình lạng lách, đánh võng khiến nhiều người không khỏi bức xúc.

Your browser does not support the video tag.

Theo đoạn clip ghi lại, nam thanh niên điều khiển xe máy trong tư thế đứng. Tiếp đó, anh chàng này lạng lách, đánh võng, liên tục tạt đầu xe ô tô....

Tuy nhiên, chỉ ít phút sau đó, nam thanh niên đã mất lái và đâm sầm vào một bụi cây ven đường.

Hiện vẫn chưa rõ tình trạng sức khỏe nam thanh niên này ra sao, tuy nhiên, sự chủ quan và bốc đồng, thích thể hiện của nam thanh niên vấp phải khá nhiều ý kiến chỉ trích.

"Nói thật, ngã cú đó thì đau đớn lắm nhưng không thể bênh vực được luôn"

"Ra đường mà coi thường tính mạng bản thân, coi thường tính mạng của người khác như thế thì chẳng ai bênh được đâu"

"Xem những hình ảnh này tức giận thực sự, chỉ được cái phá hoại là giỏi. Vừa bị thương vừa hư hỏng xe, chưa kể làm ảnh hưởng đến các phương tiện khác. Đáng đời".

Tác giả: Phương Linh

Nguồn tin: saostar.vn