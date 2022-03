Thầy giáo tử vong trong rừng tràm, công an trưng cầu giám định pháp y làm rõ nguyên nhân

Khu vực phát hiện thi thể nạn nhân. Ảnh: báo Bình Thuận

Theo báo Bình Thuận, sáng nay (23/3), người dân trong quá trình vào rừng keo lá tràm ở xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc (tỉnh Bình Thuận) đã phát hiện thi thể một người đàn ông nằm dưới đất bên cạnh chiếc xe máy.

Nạn nhân được xác định là thầy H.T.H. (SN 1973, giáo viên tại một trường THPT trên địa bàn huyện Hàm Thuận Bắc).

Đến chiều cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hàm Thuận Bắc đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường và bàn giao thi thể thầy H. cho gia đình an táng. Công an cũng trưng cầu giám định pháp y để làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của giáo viên này.

Theo tờ Pháp luật TP.HCM, ở hiện trường, lượng chức năng phát hiện có chai nhựa, gói thuốc lá và áo khoác gần vị trí thầy H. nằm. Các mẫu vật này được cơ quan công an thu giữ, đưa đi giám định.

Người thân thầy H.T.H. kể với nguồn trên, thời gian gần đây thầy H. hay bị đau nhức và mất ngủ. Vào chiều hôm qua, nam giáo viên vẫn ở nhà nhưng đến khuya thì bất ngờ rời nhà, không ai liên lạc được.

