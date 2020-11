Thầy giáo hiếp dâm nữ sinh ở TP HCM đối diện án nào?

Sự việc thầy giáo hiếp dâm nữ sinh ở TP HCM được phát hiện sáng 29/10, khi người phụ nữ này kiểm tra điện thoại của con gái thấy đoạn video quan hệ tình dục giữa con và một người đàn ông. Nữ sinh T. sau đó cho mẹ biết, người trong video là Đ.V.L. (27 tuổi, là thầy giáo ở Bình Dương). Khoảng 3 tháng trước, T. và L. quan hệ tình dục lần đầu tại khách sạn trên đường Nguyễn Xiển, phường Long Bình. Trong lúc quan hệ tình dục, L. dùng điện thoại của mình để quay lại. Đến ngày 26/10, L. gửi đoạn video trên cho T. xem. Đến ngày 28/10, L. đến nhà trọ của T. và tiếp tục chở T. đi khách sạn quan hệ tình dục. Tại cơ quan công an, L. khai nhận hành vi quan hệ tình dục với T. Do tính chất vụ việc nghiêm trọng nên Công an quận 9 chuyển hồ sơ lên Công an TP.HCM thụ lý, xử lý theo quy định pháp luật.