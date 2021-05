Thầy giáo đi cùng xe với bệnh nhân COVID-19, cả trăm học trò ở Nghệ An nghỉ học

Học sinh Nghệ An đeo khẩu trang đến trường - Ảnh: DOÃN HÒA

Trước đó, ngày 10-5, Trường THCS Đô Thành nhận được thông báo của ngành y tế về việc thầy N.V.H. - giáo viên Trường THCS Đô Thành là F1 của bệnh nhân L.X.P., do đi cùng chuyến xe từ TP Vinh về Phú Thành ngày 29-4.

Sáng 4 và 5-5, thầy H. đến Trường THCS Đô Thành dạy môn lịch sử tại 5 lớp 6 và tiếp xúc với những giáo viên của trường.

Để đảm bảo an toàn sức khỏe cho giáo viên và học sinh, nhà trường đã cho học sinh các khối 6, 7 và 8 nghỉ học từ ngày 11-5 đến khi có thông báo đi học trở lại. Riêng thầy H. đã được đưa đi cách ly và lấy mẫu xét nghiệm.

Những ngày qua, tại một số trường học ở TP Vinh, nhiều phụ huynh đã chủ động cho con nghỉ học ở nhà để phòng chống dịch COVID-19.

Theo Sở Giáo dục và đào tạo Nghệ An, ngay sau khi học sinh hoàn thành việc kiểm tra học kỳ 2 vào ngày 8 và 9-5, đến ngày 10-5, việc học ở Nghệ An vẫn diễn ra bình thường. Nghệ An sẽ hoàn thành kế hoạch học kỳ 2 trước ngày 25-5 và kết thúc năm học trước ngày 31-5.

Hiện chỉ có học sinh các cấp học tại thị xã Hoàng Mai đang được nghỉ học và chuyển sang dạy học trực tuyến.

Tại địa phương có ca mắc COVID-19 ở xã Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai, tính đến ngày 11-5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An và lực lượng chức năng đã truy vết được 106 F1 liên quan đến bệnh nhân 3098.

Trong đó, 6 người đã di chuyển khỏi Nghệ An trước thời điểm ca bệnh được công bố và hiện đã được cách ly, lấy mẫu xét nghiệm tại nơi lưu trú. 100/100 mẫu F1 có kết quả âm tính lần 1, riêng vợ và 2 con gái bệnh nhân đã được xét nghiệm 2 lần đều cho kết quả âm tính.

CDC Nghệ An đã lấy 97/100 xét nghiệm lần 2; và 2.371/2.619 F2, trong đó có 2.329 kết quả âm tính.

Tác giả: Doãn Hòa

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ