Thấy dân chật vật giữa đường vì xe hỏng, chiến sĩ CSGT đến đưa hai vợ chồng đi trong sự ngơ ngác

Những ngày qua, hình ảnh đẹp về các chiến sĩ CSGT liên tục được cộng đồng mạng chia sẻ. Khi thì hộ tống đoàn công nhân về quê tránh dịch, khi thì hỗ trợ lương thực, thực phẩm giúp dân trên đường... Mới đây, hình ảnh các chiến sĩ CSGT cứu trợ người dân giữa đường đã được camera an ninh bên đường ghi lại và khoảnh khắc này đã được chia sẻ rần rần trên nhiều diễn đàn.

Clip: Thấy dân ì ạch giữa đường vì xe hỏng, chiến sĩ CSGT đã "hốt" hai vợ chồng đi trong sự ngơ ngác

Chẳng là giữa trời nắng gắt, hai vợ chồng nhà nọ đang đi thì xe máy hỏng giữa đường. Người chồng cố đẩy xe nhích từng bước, từng bước nhưng có lẽ người vợ phía sau cùng bao tải chở đồ khiến chiếc xe vẫn không di chuyển được thêm là bao.

Thấy hình ảnh này, các chiến sĩ CSGT đã dừng lại, mời cả hai vợ chồng lên xe cứu hộ. Còn chiếc xe máy cũng được "hộ tống" sang một chiếc xe chuyên dụng khác.

Đoạn clip trên được ghi lại ngày 26/7 vừa qua. Mặc dù chưa rõ địa điểm xảy ra sự việc song hành động cứu trợ kịp thời của đội CSGT đã nhận được nhiều sự tán dương của cư dân mạng.

