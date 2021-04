Thấy cái lỗ ngay giữa suối, chàng trai buộc con gà vào sợi xích rồi thả xuống: Kết cục bất ngờ!

Một chàng thanh niên phát hiện ra lỗ sâu giữa dòng suối và anh quyết định sẽ tóm sinh vật đang nằm sâu dưới đáy hang kia. Đầu tiên, anh buộc một con gà đã vặt sạch lông vào sợi dây xích dài và thả nó xuống lỗ.

Chỉ một lát sau, điều bất ngờ đã xảy ra! Sợi xích giật mạnh khiến chàng thanh niên phải cố hết sức để giữ chặt. Kết quả là anh đã kéo lên một con cá trê rất to, nó liên tục giãy giụa và không chịu buông con gà ra.

Cá trê là một loài cá nước ngọt, loài cá này có khả năng lấy oxy từ không khí do chúng có thể hít thở không khí nhờ một cơ quan phức tạp mọc ra từ vòm mang. Cá trê là loài cá ăn tạp nên khi thấy món thịt gà thơm ngon thì nó đã không thể thoát khỏi cám dỗ.

Xem video:

Your browser does not support the video tag.

Buộc con gà vào sợi dây xích rồi thả xuống lỗ, kết cục bất ngờ!

Tác giả: Hoa Hướng Dương

Nguồn tin: Trí Thức Trẻ