"Thành tích" bất hảo của GĐ Cty An Phú Quý giấu súng đạn, ma túy

Công ty An Phú Quý do Lê Dũng Thái làm Giám đốc thành lập tháng 3/2017 tại thị trấn Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An. Công ty này có nhiều chi nhánh, văn phòng đại diện tại nhiều tỉnh thành.