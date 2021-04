Thanh niên dùng ‘ảnh nóng’ ép thiếu nữ quan hệ tình dục nhiều lần

Ngày 8/4, Công an TP.Thuận An (Bình Dương) cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Bùi Gia Huy (SN 2006, quê Cà Mau) để điều tra, làm rõ hành vi cưỡng dâm người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Theo hồ sơ, vào ngày 7/3, em T. (SN 2006, ngụ Bình Dương) đang ở nhà thì nhận được nhiều hình ảnh “nhạy cảm” của chính mình do Huy gửi qua mạng xã hội. Huy yêu cầu em T. phải cho quan hệ tình dục thì mới xóa các hình ảnh trên.

Do lo sợ ảnh “nóng” của mình bị phát tán nên T. đồng ý quan hệ tình dục với Huy 2 lần tại một nhà nghỉ ở phường An Phú, TP Thuận An. Dù vậy, Huy vẫn không chịu xóa ảnh mà tiếp tục dùng để ép bé T. quan hệ tình dục.

Bị uy hiếp tinh thần trong thời gian dài khiến T. nghĩ quẫn nên mua thuốc ngủ về nhà uống tự tử thì được người nhà kịp thời phát hiện và đưa đi cấp cứu. Sau đó, gia đình đã đưa T. đến cơ quan công an trình báo.

Vào cuộc xác minh, Công an TP Thuận An xác định vụ việc là có thật nên tiến hành tạm giữ hình sự Huy để điều tra làm rõ.

