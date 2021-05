Thanh Hóa: Phá hai sới bạc, bắt 18 đối tượng sát phạt nhau dịp nghỉ lễ

Ngày 3/5, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, trước và trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, Công an huyện Triệu Sơn và Công an huyện Thiệu Hóa đã phá 2 sới bạc, bắt 18 đối tượng đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Tại huyện Triệu Sơn, lực lượng công an đã đấu tranh, triệt xóa ổ nhóm đánh bạc do Nguyễn Trọng Tâm (SN 1980), tại xã Xuân Du, huyện Như Thanh cầm đầu đang tổ chức đánh bạc tại nhà của Hà Đình Thắng (SN 1979) ở xã Triệu Thành.

Tại hiện trường, công an đã bắt quả tang 9 đối tượng, thu giữ gần 100 triệu đồng và nhiều tang vật khác có liên quan. Hầu hết các đối tượng tham gia đánh bạc đều trú xã Triệu Thành, huyện Triệu Sơn và xã Xuân Du, huyện Như Thanh.

Với thủ đoạn tụ tập các con bạc tại nhiều địa điểm khác nhau rồi chở đến nhà một đối tượng khu vực vắng người qua lại, Nguyễn Trọng Tâm đã đứng ra tổ chức cho các đối tượng đến đánh bạc để thu lợi bất chính.

Các đối tượng và tang vật bị Công an huyện Triệu Sơn bắt giữ.

Cùng thời gian trên, tại Thiệu Hóa, Công an huyện này bắt quả tang 9 đối tượng đang tổ chức đánh bạc tại nhà của Lê Đình Đông (SN 1991), ở xã Thiệu Lý.

Theo đó, lực lượng Công an đã thu giữ gần 30 triệu đồng và nhiều tang vật khác có liên quan. Hầu hết các đối tượng tham gia đánh bạc đều ở xã Thiệu Lý, huyện Thiệu Hóa và xã Tiến Nông, huyện Triệu Sơn.

