Thanh Chương (Nghệ An): Hàng ngàn hộ dân bị ngập sâu, 2 người mất tích trong nước

Từ đêm 28/10 đến nay, trên địa bàn huyện Thanh Chương (Nghệ An) đã xuất hiện mưa to đến rất to, tổng lượng mưa đo được đến sáng 31/10 là 610mm, làm cho mực nước trên các sông, suối, hồ đập, khu dân cư lên rất nhanh.