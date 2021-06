Thăm hỏi, hỗ trợ gia đình các nạn nhân vụ cháy phòng trà ở Nghệ An

Lực lượng chức năng lập hàng rào, phòng tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh đã gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình các nạn nhân, mong các gia đình vượt qua đau thương, sớm ổn định cuộc sống.

Tỉnh Nghệ An cũng hỗ trợ gia đình mỗi nạn nhân 5 triệu đồng, thành phố Vinh hỗ trợ 10 triệu đồng/nạn nhân.

Sáng 15/6, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An Võ Thị Minh Sinh cùng Đoàn công tác của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An, cũng đã đến thăm hỏi và trao hỗ trợ gia đình các nạn nhân tử vong trong vụ cháy (mỗi nạn nhân 5 triệu đồng).

Như TTXVN đã đưa tin, vào lúc 0 giờ 17 phút, ngày 15/6, phòng trà (3 tầng) tại địa chỉ 146, đường Đinh Công Tráng, phường Lê Mao, thành phố Vinh (Nghệ An) đã bất ngờ cháy lớn. Ngọn lửa đã thiêu rụi toàn bộ tầng một và tầng 2 của phòng trà cùng nhiều thiết bị điện tử, tài sản bên trong.

Sau vụ cháy, lực lượng chức năng đã phát hiện 6 thi thể nạn nhân, trong đó có 4 người trong một gia đình là chủ phòng trà, gồm anh N.T.H và vợ (chị N.T.H ) cùng 2 con nhỏ được tìm thấy tại tầng 1; hai mẹ con thuê trọ (mẹ sinh năm 1977, con sinh năm 2009) được tìm thấy tại tầng 3 của căn nhà.

Công an tỉnh Nghệ An đang phối hợp với Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) tích cực điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Tác giả: Tá Chuyên

Nguồn tin: Báo Tin tức