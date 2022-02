Test nhanh phát hiện 1.425 ca Covid-19 tại một địa phương

Sáng 7-2, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Nghệ An thông tin trong 12 giờ qua (từ 18 giờ ngày 6-2 đến 6 giờ ngày 7-2), tại Nghệ An ghi nhận 845 ca mắc Covid-19 tại 15 địa phương (huyện Yên Thành: 211, huyện Nghi Lộc: 169, TP Vinh: 116, huyện Nam Đàn: 105, thị xã Cửa Lò: 58, huyện Hưng Nguyên: 43, huyện Thanh Chương: 41, huyện Diễn Châu: 33, huyện Quỳnh Lưu: 33, thị xã Hoàng Mai: 15, huyện Nghĩa Đàn: 8, huyện Quỳ Hợp: 8, huyện Tân Kỳ: 2, huyện Kỳ Sơn: 2, huyện Tương Dương: 1).

Lực lượng chức năng Nghệ An lấy mẫu test nhanh trong cộng đồng cho người dân

Trong đó có 146 ca cộng đồng tại 13 địa phương (TP Vinh: 43, huyện Hưng Nguyên: 26, huyện Yên Thành: 15, huyện Thanh Chương: 15, thị xã Cửa Lò: 12, huyện Diễn Châu: 10, huyện Nam Đàn: 9, huyện Quỳnh Lưu: 8, huyện Quỳ Hợp: 3, huyện Kỳ Sơn: 2, huyện Nghi Lộc: 1, huyện Nghĩa Đàn: 1, huyện Tân Kỳ: 1). Số còn lại 699 ca đã được cách ly từ trước (669 ca là F1, 25 ca từ ngoại tỉnh có dịch về, 2 ca trong khu cách ly, 3 ca từ nước ngoài về).

Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Nghệ An, trong số 845 ca mắc Covid-19 mới tại Nghệ An, ghi nhận 428 ca có triệu chứng, 417 ca không có triệu chứng.

Trước đó, vào tối ngày 6-2, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Nghệ An cho biết tính từ 6 giờ đến 18 giờ ngày 6-2, tại Nghệ An ghi nhận 580 ca mắc Covid-19 tại 15 địa phương. Tính từ 6 giờ ngày 6-2 đến 6 giờ ngày 7-2, tại Nghệ An ghi nhận số ca mắc Covid-19 mới kỷ lục lên đến 1.425 ca.

Như vậy, tính từ đầu mùa dịch đến nay trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã ghi nhận 17.540 ca mắc Covid-19 ở 21 địa phương: TP Vinh: 2.632, huyện Quỳnh Lưu: 1.664, huyện Yên Thành: 1.357, huyện Nghi Lộc: 1335, huyện Diễn Châu: 1.098, huyện Thanh Chương: 1.075, thị xã Hoàng Mai: 908, huyện Đô Lương: 845, huyện Nam Đàn: 723, huyện Quế Phong: 693, huyện Quỳ Châu: 634, huyện Quỳ Hợp: 567, huyện Tân Kỳ: 542, huyện Hưng Nguyên: 532, huyện Nghĩa Đàn: 528, huyện Con Cuông: 509, huyện Kỳ Sơn: 475, huyện Anh Sơn: 435, TX Cửa Lò: 415, thị xã Thái Hòa: 296, huyện Tương Dương: 277... Lũy kế số bệnh nhân điều trị đã khỏi bệnh, ra viện: 13.319 người, số bệnh nhân tử vong: 46 người, bệnh nhân đang điều trị: 4.175 người.



Tác giả: Đức Ngọc

Nguồn tin: Báo Người lao động