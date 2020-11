Tất bật xử lý hậu quả mưa lũ, sớm đón học sinh trở lại trường

Trường Tiểu học Võ Liệt 1 (Thanh Chương-Nghệ An) tất bật chuẩn bị đón học sinh trở lại trường sau mưa lũ. Ảnh: Thanh Hà

Trường Mầm non ở huyện Thanh Chương (Nghệ An) chìm trong biển nước. Ảnh: Xuân Hà

Sáng 1.11, nước lũ tại nhiều vùng ở Nghệ An như huyện Thanh Chương, Đô Lương, Yên Thành, Nghi Lộc đã bắt đầu rút, các địa phương tiếp tục công tác cứu trợ, khắc phục hậu quả bão lũ.

“Thanh Chương có 6 trường bị ngập sâu, 26 trường bị thiệt hại trong đợt lũ vừa qua, tổng cộng khoảng 800 triệu đồng. Hiện các trường đang tổ chức lau dọn, sắp xếp chuẩn bị đón trẻ trở lại trường vào ngày mai” – thầy Trần Xuân Hà – Trưởng Phòng GDĐT huyện Thanh Chương cho biết.

Lực lượng vũ trang Nghệ An giúp các nhà trường dọn dẹp để đón học sinh trở lại trường. Thực hiện: Quách Du



Theo thầy Hà, quan điểm của lãnh đạo huyện và Phòng GDĐT là các trường nhanh chóng chuẩn bị đón học sinh, nhưng phải bảo đảm tuyệt đối an toàn cho các em, nếu trường nào chưa bảo đảm an toàn về cơ sở vật chất, giao thông đi lại thì vẫn tiếp tục nghỉ học. Huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) hiện vẫn còn nhiều xã như Châu Nhân, Hưng Trung, Hưng Yên Bắc…bị ngập, ngày mai chưa thể đón học sinh đến trường. “Chúng tôi đang kiểm tra, rà soát, hướng dẫn và giúp đỡ các trường chuẩn bị tiếp tục học vào ngày mai. Tuy nhiên một số trường còn ngập nước thì vẫn tiếp tục nghỉ” – ông Nguyễn Xuân Hà- Phó Chủ tịch UBND huyện Hưng Nguyên thông tin.

Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) giúp các nhà trường lau dọn, chuẩn bị đón học sinh vào đầu tuần tới. Ảnh: Quách Du

Theo bà Nguyễn Thị Ánh Tuyết, hiện trên địa bàn nhiều vùng nước lũ đã rút, ngày mai hầu hết các trường đã mở cửa trở lại đón học sinh. “Chúng tôi đã huy động các lực lượng hỗ trợ trường học bị ngập lau dọn, sắp xếp để ngày mai đón học sinh”, bà Tuyết cho biết.

Sáng 1.11, tại trường Tiểu học Nghi Phương (huyện Nghi Lộc), có hàng trăm cán bộ chiến sĩ công an, quân đội và cán bộ địa phương đã giúp nhà trường lau dọn vệ sinh, chuẩn bị đón học sinh vào sáng 2.11.

Ông Nguyễn Trọng Hoàn-Chánh Văn phòng Sở GDĐT Nghệ An cho biết: “Trong các đợt thiên tai, chúng tôi chỉ đạo Hiệu trưởng các trường chủ động cho học sinh nghỉ học để bảo đảm an toàn. Sau lũ, các trường không bị ngập tổ chức hỗ trợ các trường bị ngập, tạo thế chủ động để nhanh chóng ổn định, đón học sinh trở lại trường.

Tác giả: QUANG ĐẠI - QUÁCH DU

Nguồn tin: Báo Người lao động