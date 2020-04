Tàng trữ ma túy tổng hợp trong khu vực cách ly tập trung

Sự việc xảy ra vào lúc 2 giờ sáng nay (7/4). Cụ thể, tổ công tác Công an thành phố Vinh đang làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh tại khu vực cách ly trường Cao đẳng Sư phạm Nghệ An, thuộc xóm Đức thọ, xã Hưng Lộc, Tp Vinh, phát hiện một công dân đang cách ly có nhiều biểu hiện nghi vấn. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác đã theo dõi và phát hiện đối tượng Nguyễn Văn Sơn, SN 1985, trú tại khối 3, thị trấn Anh Sơn, huyện Anh Sơn, đang được cách lý tại phòng 502, có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Đối tượng cùng tang vật thu giữ được.

Qua kiểm tra, khám xét, thu giữ 96 viên ma túy tổng hợp dạng nén trong người Sơn.

Lực lượng chức năng lập biên bản tạm giữ đối tượng.

Hiện Công an TP. Vinh đã tiến hành tạm giữ đối tượng và tiếp tục điều tra làm rõ sự việc./.

Tác giả: Anh Duy

Nguồn tin: Truyền hình Nghệ An