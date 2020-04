Tận mắt thấy nhiều tài xế ngênh ngang "ngáng" đường xe cứu hỏa

Your browser does not support the video tag.

Chặn đầu, cản trở xe cứu hỏa là hành vi thường xuất hiện tại nhiều tuyến đường ở Việt Nam. Đặc biệt, tại đô thị, hành vi này diễn ra với tần suất khá nhiều. Có không ít tài xế cố tình phạm luật, không chấp hành nhường đường cho xe ưu tiên, đặc biệt là xe cứu hỏa.

Theo Nghị định 100 năm 2019 do Chính phủ ban hành, xe phạm lỗi không nhường đường hoặc gây cản trở xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ sẽ bị xử phạt từ 3 đến 5 triệu đồng đối với ô tô, từ 600.000 đến 1 triệu đồng đối với xe máy, từ 800.000 đến 1 triệu đồng đối với xe máy kéo.

Dù mức phạt khá cao, nhưng ngoài phạt hành chính thì hầu như pháp luật chưa quy định thêm các chế tài khác như tài xế cản trở xe cứu hỏa sẽ phải chịu trách nhiệm liên đới vụ cháy xảy ra hậu quả nghiêm trọng. Chính vì vậy, những tình huống "ngáng" đường xe cứu hỏa vẫn xảy ra ở nhiều tuyến đường khiến người dân bức xúc.

Tác giả: Nguyễn Hoàn

Nguồn tin: Báo Giao thông