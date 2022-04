Tài xế xe tải bỏ trốn sau khi tông người phụ nữ đi bộ bị thương nặng

Chiều 29-4, Công an huyện Anh Sơn, Nghệ An, cho biết đơn vị này đang tạm giữ tài xế L.T.A. (29 tuổi, trú xã Lưu Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An) để điều tra về việc liên quan vụ tai nạn giao thông khiến 1 người bị thương nặng.

Trước đó, vào khoảng 3 giờ 40 phút cùng ngày 29-4, tại quốc lộ 7, đoạn qua xã Hội Sơn (huyện Anh Sơn) xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm bà Nguyễn Thị Tám (49 tuổi, trú xã Phúc Sơn, Anh Sơn) bị thương nặng. Khám nghiệm hiện trường, cơ quan công an xác định đây là vụ tai nạn giữa xe tải với người đi bộ.

Cơ quan công an tạm giữ chiếc xe tải trong vụ tai nạn giao thông - Ảnh: Công an cung cấp



Công an huyện Anh Sơn đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ cảnh sát giao thông, phát thông báo đến người dân, truy tìm xe gây tai nạn. Đến 9 giờ ngày 29-4, Công an huyện Anh Sơn đã xác định được tài xế gây ra tai nạn là L.T.A..

Làm việc với cơ quan công an, bước đầu tài xế A. khai sau khi gây tai nạn đã điều khiển xe tải bỏ trốn khỏi hiện trường, rồi đưa xe xuống huyện Đô Lương sửa chữa thì bị công an phát hiện.

Tác giả: Đức Ngọc

Nguồn tin: Báo Người Lao Động