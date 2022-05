Tài xế tử vong trong ô tô ở Nghệ An có dấu hiệu bị siết cổ

Ngày 23/5, trao đổi với PV Báo Giao thông, một lãnh đạo công an huyện Nghĩa Đàn xác nhận và cho biết: Sau khi hoàn tất khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, xét thấy có dấu hiệu tội phạm hình sự nên đã chuyển hồ sơ sang Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An để mở rộng điều tra.

Hình ảnh người dân ghi lại lúc phát hiện nạn nhân đã tử vong trong xe ô tô.

Theo đó, nạn nhân chết trong tư thế đang ngồi trước vô lăng xe ô tô được xác định là anh Nguyễn Thanh Bình (43 tuổi, trú xã Nghĩa Xuân, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An). Anh Bình tử vong do có tác động của ngoại lực chứ không phải đột tử như thông tin người dân cung cấp trước đó.

"Trên cổ nạn nhân Bình có dấu vết, nghi vấn bị siết cổ bằng dây" - một nguồn tin cho biết.

Theo người nhà nạn nhân, chiều 21/5, anh Bình điều khiển xe ô tô đến ngân hàng, trên đường về anh có điện thoại cho vợ nói “đã rút được tiền”. Tuy nhiên sau đó không ai liên lạc được với nạn nhân.

Đến đêm 21/5, người dân bất ngờ phát hiện một người tử vong trong tư thế đang ngồi ở ghế lái của ô tô BKS 37A-908.43 dừng trên đường vào Nhà máy may Đức Phát (xóm Tân Tiến, xã Nghĩa Thành, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An).

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, cơ quan công an đã nhanh chóng vào cuộc và người thân xác nhận nạn nhân là anh Bình.

