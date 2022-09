Tài xế phóng bạt mạng đâm chết 2 người ở Nghệ An có nồng độ cồn khủng

Trước đó, như tin đã đưa, vụ tai nạn xảy ra lúc 16h ngày 3/9 trên Quốc lộ 48 thuộc địa phận xóm Hưng Lập, xã Nghĩa Tiến, thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An giữa xe ô tô mang BKS 37A-391.70 do Dương Văn Thành (SN 1975) trú tại xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An điều khiển với xe máy BKS 37-G1 64824 do ông T.V.Q (SN 1971) chở vợ là N.T.T (SN 1980), cùng trú tại xã Nghĩa Đức, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An khiến 2 vợ chồng ông Q tử vong, 5 người ngồi trên ô tô bị thương, trong đó có 4 người bị thương nặng phải chuyển ra Hà Nội cấp cứu.

Hiện trường vụ tai nạn



Theo nguồn tin ban đầu được biết, trước lúc xảy ra vụ tai nạn thương tâm nói trên, khoảng 14h55’ cùng ngày, tại Km41+100, QL48A (thuộc địa phận xã Nghĩa Tiến, TX Thái Hòa, tổ công tác số 3 của Đội CSGT đường bộ số 1 - Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An đã ra hiệu lệnh dừng xe ô tô này để kiểm tra vì vi phạm tốc độ. Tuy nhiên, lái xe không chấp hành hiệu lệnh dừng xe của lực lượng CSGT làm nhiệm vụ trên đường.

Sau khi chạy qua tổ CSGT số 3, đến khoảng 15h15’ khi đến Km39+900, QL48A thì chiếc ô tô này tông phải xe máy BKS 37G1 - 648.24 do ông T.V.Q (SN 1971) chở vợ là N.T.T (SN 1980) khiến ông Q. tử vong tại chỗ, chị T. bị thương rất nặng được đưa đến bệnh viện thì tử vong, 5 người khác trên xe ô tô cũng bị thương cả 2 phương tiện hư hỏng nặng.

Ban ATGT tỉnh Nghệ An và huyện Nghĩa Đàn tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân tử vong trong vụ TNGT.



Sau khi vụ tai nạn xảy ra, Đội CSGT số 1 thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh đã nhanh chóng phối hợp cùng Công an thị xã Thái Hoà có mặt tại hiện trường cùng nhân dân tổ chức đưa người bị nạn đi cấp cứu và tiến hành điều tra theo dấu vết nóng.

Tài xế chiếc xe ô tô gây ra vụ tai nạn là Dương Văn Thành được cảnh sát tìm thấy cách hiện trường hơn 1 km và đưa về trụ sở Công an thị xã Thái Hoà để làm rõ.

Theo nguồn tin được biết, qua kiểm tra nồng độ cồn xác định, tài xế này vi phạm vượt quá mức quy định cho phép nhiều lần.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an thị xã Thái Hoà đang tạm giữ hình sự đối với Dương Văn Thành để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Liên quan đến vụ tai nạn, sáng nay Ban ATGT tỉnh Nghệ An cũng đã phối hợp với Ban ATGT huyện Nghĩa Đàn tổ chức đến thăm hỏi, động viên gia đình vợ chồng cùng bị tử vong trong vụ tai nạn, đồng thời hỗ trợ gia đình nạn nhân 10 triệu đồng. Được biết, vợ chồng bị tử nạn có 3 người con, hoàn cảnh hết sức khó khăn, trong đó người con đầu đang là học sinh lớp 11 và người con út mới học lớp 5.



Tác giả: Thuỳ Anh

Nguồn tin: cand.com.vn