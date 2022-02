Tài xế cho em bé vài tháng tuổi ôm vô lăng vào cua, cú lộn nhào bị chỉ trích dữ dội

Một video ngắn được chia sẻ trong cộng đồng những người đi ô tô mới đây đã làm nổ ra tranh cãi dữ dội. Người đàn ông trung niên (có lẽ là ông đứa trẻ) cầm lái và cho em bé khoảng vài tháng tuổi đứng trong lòng.

Ông này cho em bé cầm thử vô lăng và xoay vào cua trong khi vẫn đang lái xe trên đường. Cú xoay vô lăng đã khiến em bé ngã lộn nhào ra ghế phụ như làm xiếc. Khoảnh khắc thót tim ấy khiến nhiều người, dù chỉ xem video cũng giật nảy mình.

Đáng nói là, trong khi hai người phụ nữ phía sau hét lên "ối giời ơi" thì người đàn ông cầm lái còn tỏ ra thích chí, cười phá lên.

Video gây phẫn nộ: Tài xế cho em bé vài tháng tuổi cầm vô lăng

Video sau khi được đăng tải đã khiến nhiều người cáu tiết, tức giận với những người lớn, từ người đồng thuận để em bé vào lòng lái xe, quay clip cho đến thái độ khó hiểu của người đàn ông trung niên.

- Quá nguy hiểm! Tình huống này mà va chạm với xe khác nữa thì không biết thế nào!

- Tưởng thế là hay. Dốt và lái non thế mà còn tỏ vẻ, xoay vô lăng mà để thằng bé lộn nhào thế kia mà cũng cho đứng đó. May không có tình huống chứ lỡ có tình huống, ông lái xe đánh vô lăng kiểu này, em bé thế nào tôi không dám nghĩ luôn.

- Trẻ con cho lên ngồi cầm lái nghịch, lại còn vào cua, không hiểu ông lái xe nghĩ gì. Mình xem video còn xót mà ông lái xe cười được cũng lạ!

Tác giả: Bích Chi

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc