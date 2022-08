Tai nạn ở Thái Bình: Người đàn ông tử vong trên đường mang đồ cho vợ sắp sinh

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Đại đoàn kết

Theo thông tin ban đầu, khoảng 4h30 cùng ngày, tại ngã tư giao cắt giữa đường Thái Hà với xã Thống Nhất, xảy ra vụ va chạm giao thông giữa xe máy với xe ôtô 16 chỗ. Va chạm mạnh khiến người điều khiển xe máy tử vong tại chỗ.

"Nạn nhân là người xã Hùng Dũng, hiện chưa rõ danh tính vì anh em Công an xã đang phối hợp với Công an huyện làm hiện trường, chưa có báo cáo ban đầu", báo Lao động dẫn lời lãnh đạo UBND xã Thống Nhất nói.

Liên quan đến vụ tai nạn, trao đổi trên báo Lao động, Phó Trưởng Công an huyện Hưng Hà phụ trách an toàn giao thông và Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông - Công an huyện Hưng Hà - đều trả lời rằng, do vụ tai nạn giao thông có người bị tử vong nên thẩm quyền điều tra, xử lý thuộc về Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Hưng Hà. Do đó, cảnh sát giao thông từ chối cung cấp, trả lời thông tin.

Báo Giao thông dẫn nguồn thông tin từ người dân địa phương cho biết nạn nhân là nam giới, 33 tuổi, gặp nạn, tử vong khi đang trên đường mang đồ vào phục vụ vợ sắp sinh con tại Bệnh viện Đa khoa huyện Hưng Hà.

