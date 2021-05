Tai nạn lúc nửa đêm, ô tô “bay” xuống ruộng tài xế kẹt cứng phía trong

Thông tin ban đầu cho biết, vào khoảng 23h10’ ngày 21/5, Trung tâm chỉ huy CC&CNCH, Công an tỉnh Nghệ An nhận được tin báo có 1 người mắc kẹt trong xe ô tô sau va chạm giao thông trên đường 35m, đoạn qua địa bàn xã Hưng Lộc, TP Vinh, Nghệ An.

Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn.

Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh đã huy động 1 xe chở phương tiện, 1 xe cứu nạn, cứu hộ cùng các phương tiện chuyên dụng, nhanh chóng tới hiện trường, triển khai công tác cứu nạn. Ngay sau khi lực lượng CNCH tới hiện trường, nạn nhân đã được đưa ra ngoài và chuyển đến bệnh viện để cấp cứu.

Chiếc ô tô “bay” xuống ruộng sau cú va chạm, tài xế bị thương nặng kẹt cứng phía trong.

Vụ va chạm xảy ra giữa xe oto mang BKS: 38A-162… (trên xe chỉ có tài xế) và xe moto mang BKS: 37K1- 546… (trên xe có 1 người) làm cả 2 bị thương nặng. Sau cú va chạm chiếc ô tô mất lái “bay” xuống ruộng bên đường, tài xế kẹt cứng phía trong.

Hiện nguyên nhân vụ va chạm đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ./.

