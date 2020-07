Sư tử già bị đồng loại kết liễu đầy bi thảm

Your browser does not support the video tag.

Đối với sư tử, một đe dọa lớn nhất đến tính mạng không đến từ bất kỳ một loài săn mồi nào khác mà đến từ chính đồng loại của chúng. Những con sư tử già yếu hoặc chưa trưởng thành có thể bị những con sư tử khác trong đàn lấy mạng bất cứ lúc nào.

Một con sư tử với vai trò thủ lĩnh không thể giữ mãi vị trí trống trị của nó khi thời gian dần trôi qua. Tuổi già kéo theo sự đi xuống về sức khỏe khiến nó nhanh chóng bị lật đổ bởi những con sư tử trưởng thành khác.

Đoạn video được ghi hình bên bờ sông Kambaku, Vườn Quốc gia Kruger, Nam Phi cho thấy một con sư tử già bị hai con sư tử khác trong đàn tấn công man rợ. Đây rõ ràng là một cuộc chiến không cân sức, một cuộc lật đổ có tổ chức của hai con sư tử to lớn đang ở độ tuổi sung sức nhất.

Chỉ ít phút sau khi cuộc chiến nổ ra, con sư tử đực già đằm sõng soài trên mặt đất với vô số những vết thương lớn bé trên người. Nằm chờ chết hoặc bị đồng loại kết liễu, với con sư tử già lúc này đều là một kết thúc bi thảm.

Tác giả: Công Hiếu (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn