Strongplus Elevator Việt Hàn tích cực, chủ động phòng chống dịch bệnh do virus Corona

Công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus corona gây ra được lãnh đạo Công ty Strongplus Elevator Việt Hàn đặc biệt quan tâm và có những chỉ đạo sát sao hằng ngày đến tất cả các công ty thành viên.

Toàn bộ cán bộ công nhân Công ty Strongplus Elevator Việt Hàn luôn được trang bị nước rửa tay, khẩu trang y tế

Anh Lê Lương Nguyên – Tổng giám đốc công ty cho biết: Khi có thông tin nhiều tỉnh thành của Việt Nam xuất hiện các bệnh nhân dương tính với virus COVID - 19, người lao động trong công ty khá hoang mang. Tuy nhiên, khi được tuyên truyền, hướng dẫn cách phòng chống dịch, tâm lý của công nhân viên tại công ty đã ổn định, đi làm bình thường.

Cũng theo anh Nguyên, từ việc lường trước được hậu quả của dịch bệnh đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, ngay từ ngày đầu tiên làm việc sau Tết nguyên đán, công ty đã chủ động phun khử trùng tiêu độc tại tất cả các bộ phận, đầu tư trang thiết bị cần thiết để phòng lây nhiễm virus Corona như: máy đo thân nhiệt, nước rửa tay sát trùng, khẩu trang y tế.

Ngoài ra Strongplus Elevator Việt Hàn còn tiến hành đo thân nhiệt 2 lần/ngày cho 100% cán bộ, người lao động; yêu cầu người lao động thường xuyên rửa tay bằng nước sát khuẩn, đeo khẩu trang. Không gian làm việc bảo đảm về khoảng cách, sự thông thoáng. Đối với khách hàng đến giao dịch, Công ty đều yêu cầu đo thân nhiệt, xịt nước sát khuẩn, đeo khẩu trang.

Người lao động của Strongplus Elevator Việt Hàn thực hiện rửa tay sát khuẩn, đeo khẩu trang khi làm việc

Tại Strongplus Elevator Việt Hàn thì công tác phòng chống dịch càng nghiêm ngặt, bởi đây là doanh nghiệp có vốn đầu tư của Hàn Quốc, có các văn phòng đại diện nhiều nơi ở Việt Nam, tạo việc làm cho gần 100 lao động, trong đó có các chuyên gia kỹ thuật là người Hàn Quốc.

Ông Đặng Văn Tính, Phó Giám đốc công ty phụ trách Hành chính – nhân sự Công ty cho biết: Ngay khi Hàn Quốc xuất hiện các ca người dương tính với virus Corona, Ban lãnh đạo Công ty đã yêu cầu các chuyên gia Hàn Quốc về quê ăn Tết chưa được nhập cảnh vào lại Việt Nam. Cùng với đó, tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, hướng dẫn và thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng chống dịch.

Theo ông Tính, đến hết ngày hôm nay, mọi hoạt động sản xuất tại Công ty vẫn diễn ra bình thường, sức khỏe người lao động ổn định. Riêng các chuyên gia kỹ thuật Hàn Quốc vẫn đang sinh sống tại Hàn Quốc và làm việc với công ty qua mạng Internet.

Với quan điểm phòng chống dịch, ổn định tâm lý cho người lao động trong giai đoạn hiện nay là một thành công lớn quyết định đến kết quả hoạt động của doanh nghiệp trong cả năm 2020, Strongplus Elevator Việt Hàn đã tiến hành phun khử trùng tiêu độc tại trụ sở, công trường, nhà máy; thường xuyên phổ biến, hướng dẫn công tác phòng chống dịch, cảnh báo các khu vực trên địa bàn tỉnh có người dương tính với dịch corona; thực hiện đo thân nhiệt cho người lao động ngày 2 lần.

Mặc dù đang trong thời điểm kinh tế trong nước gặp nhiều khó khăn, Strongplus Elevator Việt Hàn vẫn liên tục ký kết thực hiện nhiều hợp đồng lắp đặt mới, đảm bảo được mục tiêu phát triển công ty.

Hơn 6 năm qua, Công ty TNHH Strongplus Elevator Việt Hàn là đối tác tin cậy cho rất nhiều công trình tầm cỡ lớn, nhỏ trên khắp cả nước như: Khách sạn SEOUL, TP Vũng Tàu; Lexus Plaza, Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh; Tòa nhà Garnd Plaza, 117 Trần Duy Hưng, Hà Nội; Tòa nhà chung cư C5- HUD4 tại Thanh Hóa; Tả Phìn Resot – Sapa – Lào Cai; Khách sạn Bussan - Hà Nội; Khách sạn Hoàng Anh – Vĩnh Phúc; Toà nhà MêKông Plaza Lê Trọng Tấn, Hoài Đức, Hà Nội; Toà nhà bệnh viện Sản Nhi Nghệ An; Công trình trường Đại Học Kinh tế Nghệ An; Khách sạn Blue Wave tại Cửa Lò - Nghệ An; Bệnh Viện Nội Tiết Nghê An, Bệnh Viện Xiêng khoảng Lào; Trường Đại Học Vinh; Học Viện Không Gian Xanh - đường Phan Đăng Lưu - TP Vinh - Nghệ An, Chung cư Cienco 4-Nghệ An, Chung cư cao cấp Tecco Hà Nội…..

Hiện nay, Công ty TNHH Strongplus Elevator Việt Hàn đang tiến hành lắp đặt chuẩn bị bàn giao đưa vào sử dụng cho nhiều dự án như: Chung cư Trường Thành 02 TP. Vinh,Vàng bạc đá quý Kiều Ngọc – Tp. Hà Tĩnh; Chẩn trị Đông y – Hội Đông y tỉnh Hà Tĩnh; Khách sạn Sóng Xanh, Cửa Lò; chung cư đường Hoàng Phan Thái, TP. Vinh; Khách Sạn Sông Quỳnh TX Hoàng Mai và nhiều công trình khác nữa. Chính vì vậy toàn thể CBCNV công ty phải đảm bảo sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ, đúng tiến độ đã ký kết với khách hàng.

Tác giả: Hậu Nguyễn

Nguồn tin: Theo An Ninh Tiền Tệ