Sông Lam Nghệ An: Dành cả 20 năm V.League để… nuôi “trụ cột” cho đội khác

Văn Hoàng, thần tượng mới của SLNA Khi Văn Đức có thể chia tay SLNA sau khi mùa giải này khép lại thì người hâm mộ đội bóng xứ Nghệ bắt đầu dần có “thần tượng” mới tại đội bóng. Đó là thủ môn Nguyễn Văn Hoàng, người con của Nghệ An từng được đào tạo tại “lò” của Hà Nội. 5 trận liên tiếp đầu mùa không thủng lưới, Văn Hoàng đang là điểm tựa để SLNA có thể lần đầu tiên sau 9 năm đứng ở vị trí số 1 V.League. Quan trọng hơn, tình yêu dành cho bóng đá Nghệ An của Văn Hoàng là vô cùng cháy bỏng. 7 năm trước, anh lục tung các diễn đàn người Nghệ An chỉ để tìm được đoàn cổ động viên theo chân SLNA thi đấu. Cũng giai đoạn ấy, anh thần tượng và mến mộ cuồng nhiệt người đàn anh Nguyên Mạnh. Thậm chí, Văn Hoàng còn sướng rơn lên khi được sử dụng đúng chiếc giường mà Nguyên Mạnh để lại trước khi gia nhập Viettel. Đẹp trai, khiêm tốn, tài năng, khát khao và tình yêu Nghệ An mạnh mẽ, Văn Hoàng có thể chính là ngôi sao mới tiếp theo của SLNA, nếu như Văn Đức nói lời tạm biệt.