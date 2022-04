Your browser does not support the video tag.

Sau khi vận hành thử nghiệm vào ngày 8/4, phố đi bộ ở thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An đã chính thức hoạt động vào những ngày cuối tuần và trở thành điểm thu hút người dân địa phương và du khách. Với nhiều hoạt động vui chơi, thể thao cộng đồng, mua sắm... người dân và du khách rất phấn khởi khi đến đây. Phố đi bộ hy vọng là điểm hẹn cuối tuần để mọi người vừa tham quan, đi dạo, vừa giải trí và cũng là nơi rèn luyện sức khỏe.

Tác giả: Quang Tiến, Thiện Linh

Nguồn tin: vtv.vn