Sốc cảnh chị gái cô dâu cưỡng hôn chú rể ngay trong đám cưới

Your browser does not support the video tag.

Cảnh tượng khó tin này xảy ra trong một đám cưới ở Ấn Độ và đã được lan truyền trên mạng xã hội Instagram khiến không ít người bất ngờ.

Cụ thể, khi cô dâu và chú rể đã hoàn thành các nghi lễ, gia đình hai bên quây quần lại để chụp ảnh kỷ niệm thì chị gái của cô dâu bất ngờ có một hành động cực kỳ khó hiểu.

Theo hình ảnh ghi lại cho thấy, khi máy ảnh được hạ xuống, chị gái của cô dâu bất ngờ quay sang ôm lấy chú rể rồi cưỡng hôn. Dù chú rể đã cố gắng cúi xuống để tránh né nụ hôn này nhưng cô ta vẫn không chịu buông.

Sau nụ hôn kéo dài, người chị gái cười lớn rồi rời khỏi chỗ ngồi của mình. Trước hành động khó hiểu này, nhiều người xung quanh đã bị sốc nặng. Thậm chí, em gái của cô dâu còn tỏ ra ngơ ngác vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Tuy nhiên, sau khi bị cưỡng hôn, chú rể chỉ cười trừ và chỉnh lại chiếc mũ bị lệch. Trong khi đó, cô dâu lại thờ ơ và không thèm nhìn chú rể và chị gái.

Nhiều cư dân mạng sau đó đã lên tiếng chỉ trích sự kém duyên của người chị gái khi có hành động nhạy cảm với em rể mình.

Tác giả: Hải Vân (T/H)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn