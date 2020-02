Sở GD&ĐT Nghệ An nêu 5 lý do chưa cho học sinh nghỉ học

Nhiều trường học tại Nghệ An thực hiện kiểm tra thân nhiệt học sinh trước khi vào trường

Trong văn bản gửi UBND tỉnh Nghệ An về việc triển khai thực hiện phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp do chủng virus nCoV gây ra, Sở GD&ĐT Nghệ An đưa ra 5 lý do lý giải vì sao Sở này và Sở Y tế chưa tham mưu UBND tỉnh cho học sinh nghỉ học đồng loạt.

Thứ nhất: Cho đến thời điểm này (ngày 03/02/2020), tỉnh Nghệ An chưa có cá nhân nào bị dịch viêm đường hô hấp cấp do vi rút nCoV gây ra. Dịch đang ở giai đoạn 1, vì vậy đang chủ yếu tập trung vào công tác tuyên truyền, phòng, chống dịch…

Thứ hai: Tình hình diễn biến bệnh dịch còn phức tạp, chưa biết khi nào kết thúc. Vì vậy, nếu cho học sinh nghỉ học dài ngày sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch, chương trình và chất lượng dạy và học của các nhà trường.

Trẻ rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn được đặt tại hành lang lớp học

Thứ ba: Sở Giáo dục và Đào tạo đã có văn bản chỉ đạo các phòng giáo dục và đào tạo, các đơn vị trực thuộc phối hợp ngành y tế, chính quyền địa phương theo dõi diễn biến tình hình bệnh dịch trên địa bàn, nắm bắt kịp thời, nếu có phụ huynh đi lao động ở thị trường Trung Quốc trở về, thì cho học sinh nghỉ học để theo dõi.

Thứ tư: Sau khi ngành y tế có văn bản phối hợp tổ chức phun thuốc khử trùng toàn bộ các lớp học trên địa bàn toàn tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ phối hợp với Sở Y tế, cho học sinh nghỉ học (có thể theo hình thức, nếu phun thuốc ở huyện nào, thì học học sinh ở trường đó, hoặc huyện đó nghỉ học để ngành Y tế triển khai).

Thứ năm: Sở Giáo dục và Đào tạo, sẽ phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế và các ban ngành liên quan tiếp tục tích cực theo dõi, nắm bắt diễn biến tình hình dịch bệnh trên địa bàn của tỉnh, nếu cần thiết sẽ tham mưu để UBND tỉnh quyết định cho học sinh nghỉ học, để đảm bảo an toàn sức khỏe cho học sinh và cán bộ giáo viên.

Hướng dẫn học sinh đeo khẩu trang đúng cách

Về việc cho học sinh nghỉ cục bộ, vào ngày 30/1 (trước khi có Công văn cho chủ trương nghỉ học của Thủ tướng Chính phủ), xét thấy học sinh của hai trường THPT DTNT Nghệ An và Trường THPT DTNT Số 2 về ăn tết tại các huyện miền núi (địa bàn có nhiều nhân khẩu đi lao động ở Trung Quốc), Sở GD&ĐT đã chủ động cho học sinh lùi thời gian nhập trường đến ngày 10/2.

Riêng với một số trường ở miền núi, địa bàn có nhiều lao động làm ăn tại Trung Quốc trở về ăn tết, nguy cơ dịch bệnh cao, Sở đã chỉ đạo Trưởng Phòng GD&ĐT, theo dõi, nắm chắc tỉnh hình; Phối hợp với các Trung tâm Y tế, nếu thấy có dấu hiệu bất thường, thì báo ngay Lãnh đạo UBND huyện và cho học sinh nghỉ học, có biện pháp phòng tránh, điều trị kịp thời.

Liên quan đến vấn đề trên, sáng mai 4/2, Sở GD&ĐT Nghệ An tổ chức họp trực tuyến về về công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp du chủng vi rút NCoV gây ra. Cuộc họp có sự tham gia của chính quyền địa phương, đại diện ngành y tế và lãnh đạo các trường học của 21 huyện, thành, thị trên địa bàn.

