Smartphone gập Galaxy Z Fold3 phát nổ sau khi bị đánh rơi

Theo đó, chiếc smartphone Galaxy Z Fold3 phát nổ là của Chad Christian, một chuyên gia tài chính sống tại bang Florida (Mỹ). Người này đã chia sẻ đoạn video trên trang Twitter cá nhân, cho thấy chiếc smartphone Galaxy Z Fold3 của ông đang bốc cháy và khói bốc ra nghi ngút.

Chiếc smartphone Galaxy Z Fold3 bị hư hại sau vụ nổ.

"Chiếc Samsung Galaxy Z Fold3 nổ tung khi tôi đang chuẩn bị đóng gói nó. Tôi đã phải ném nó vào garage. Chắc chắn sẽ có nhiều thiệt hại. Bạn có thể tưởng tượng được nếu điều này xảy ra khi đang vận chuyển?", Chad Christian viết trên trang Twitter cá nhân, kèm theo đoạn video chiếc Galaxy Z Fold3 đang bốc cháy.

Chad Christian cho biết thêm rằng chiếc smartphone gập đã bị rơi trong lúc ông đang đạp xe cách đây hơn một tuần, khiến nó hoạt động không ổn định. Christian đã mang sản phẩm đến của hàng của Samsung và được nhân viên yêu cầu đóng gói để gửi đến trung tâm bảo hành.

Christian sau đó trở về nhà và trong lúc chuẩn bị đóng gói chiếc smartphone này thì bất ngờ một tiếng nổ lớn phát ra và sản phẩm bắt đầu bốc cháy. Không có ai bị thương trong vụ việc này.

Christian cho rằng may mắn vụ nổ xảy ra khi sản phẩm chưa được gửi đi, bởi lẽ nếu nó phát nổ khi đang được vận chuyển trên xe tải hoặc trên máy bay, hậu quả chắc chắn sẽ rất nghiêm trọng.

Bản thân Christian nhận định rằng nguyên do của vụ nổ bắt nguồn từ việc sản phẩm bị rơi từ trước, khiến cho một lỗi nào đó bị phát sinh bên trong sản phẩm mà ông không hay biết. Tuy nhiên, một điều khá khó hiểu trong trường hợp này đó các smartphone trước khi xuất xưởng đều được kiểm tra kỹ lưỡng về độ bền, bao gồm cả những bài kiểm tra thả rơi tự do.

Dĩ nhiên, không phải 100% sản phẩm trước khi xuất xưởng đều được thực hiện bài kiểm tra này, mà hãng sản xuất sẽ chỉ thực hiện kiểm tra với một số lượng sản phẩm nhất định để đánh giá tổng thể lô hàng; do vậy, rất có thể vẫn có những trường hợp ngoại lệ sản phẩm không đảm bảo được tiêu chuẩn về độ bền.

Bên cạnh đó, các bài kiểm tra trong nhà máy không phải lúc nào cũng mô phỏng hoàn toàn chính xác quá trình sử dụng thực tế, nên có thể cú rơi của chiếc Galaxy Z Fold3 mà Chad Christian sử dụng khác với những bài kiểm tra chất lượng trong nhà máy của Samsung.

Hiện Samsung đang liên hệ với Christian để điều tra nguyên nhân vụ việc.

Vụ việc xảy ra đối với Chad Christian có thể là bài học với những ai đang sử dụng Galaxy Z Fold3, đó là hãy sử dụng thêm lớp vỏ bảo vệ cho chiếc smartphone này cũng như tránh làm rơi sản phẩm, có thể dẫn đến như hư hại bên trong mà người dùng không hay biết.

Tác giả: T.Thủy

Nguồn tin: Báo Dân trí